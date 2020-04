23/04/2020 - 18:35

COMMUNIQUE SUR

LES RESULTATS ANNUELS 2018

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons que le conseil d'administration du 23 avril 2020 a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et vous les communiquons ci-après.

Soditech est une PME spécialisée dans l'intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et électroniques dans les domaines du Spatial, de la Recherche et de la Défense. Depuis plus de 25 ans, Soditech propose aux plus grands industriels une offre globale permettant de prendre en charge les projets à partir des spécifications jusqu'à l'intégration.

L'année 2019 a été marquée par plusieurs événements ayant impacté l'activité de l'entreprise :

Ralentissement conjoncturel du spatial européen ;

Poursuite de la prospection export ;

Participation à l'accélérateur BPI-GIFAS Ambition PME.

Les procédures d'audit sont en cours, les rapports de certification seront publiés avec le rapport financier annuel qui sera exceptionnellement diffusé le 11 mai 2020 en raison de la crise sanitaire actuelle.

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement et de ses conséquences.

La pandémie de coronavirus a cependant entrainé un fort ralentissement de l'activité (-60%) depuis le 16 mars 2020 sans pour autant remettre en cause la continuité de l'exploitation.

La société a obtenu du CIC, un prêt garanti par l'état d'un montant de 1.000.000€ et un report de six mois des échéances des emprunts souscrits auprès du CIC.

Les équipes des services « administratif » et « bureau d'étude » ont continué leurs activités en télétravail.

La mise en place des mesures barrières et d'un fonctionnement par roulement des équipes pour le service « production » ont permis de maintenir une activité à minima sur les commandes en cours.

Le fonctionnement par roulement, le télétravail et la prise de congés ont permis de ne pas recourir à l'activité partielle pour les mois de mars et avril 2020 pour les salariés titulaires d'un contrat de travail antérieur au 16 mars 2020.

Un recours à l'activité partielle pour les mois à venir sera envisagé en fonction des mesures de déconfinement qui seront annoncées par le gouvernement, des positions prises par nos clients et des conditions d'approvisionnement.

Il est difficile d'estimer les impacts financiers liés à la crise sanitaire. A la date d'arrêté des comptes de l'entreprise, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

Les perspectives d'avenir dépendront des mesures de relances françaises et européennes pour les marchés défense et recherche.

Sur le marché spatial, nous enregistrons un retard sur les projets « Télécom » mais ils devraient être maintenus.

Sur le 1er quadrimestre 2020, cette crise a eu pour effet de réduire notre chiffre d'affaires d'environ 30%.

Une communication sera effectuée à l'Assemblée générale pour faire un point sur l'évolution des conséquences de cette pandémie sur les comptes de la société Soditech et de ses filiales.

Bilan

ACTIF (en €) 31/12/2019 31/12/2018 Immobilisations incorporelles 1.362.575 1.343.134 Immobilisations corporelles 387.949 383.848 Immobilisations financières 484.465 448.534 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2.234.989 2.175.516 Stocks et en-cours 598.775 599.665 Créances 422.681 879.074 Disponibilités 269.853 579.353 Charges constatées d'avance 14.649 15.414 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1.305.958 2.073.506 Ecarts de conversion actif - - TOTAL ACTIF 3.540.947 4.249.022 PASSIF 31/12/2019 31/12/2018 Capitaux propres Capital social (Dont versé : 124.014) 124.014 124.014 Prime d'émission, de fusion, d'apport - - Réserve légale 12.401 149.998 Réserves statutaires ou contractuelles - - Autres réserves 245.797 - Report à nouveau 1.064.999 694.050 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 93.828 479.150 TOTAL CAPITAUX PROPRES 1.541.040 1.447.212 Provisions pour risques et charges 39.992 253.558 PROVISIONS 39.992 253.558 Dettes Dettes financières 711.009 327.792 Dettes d'exploitation 1.118.104 1.578.286 Autres dettes 13.225 332.663 Produits constatés d'avance 117.576 309.511 DETTES 1.959.915 2.548.252 TOTAL PASSIF 3.540.947 4.249.022

L'actif circulant représente 37% du total bilan contre 49% l'année précédente.

Les capitaux propres représentent 44% du total bilan contre 34% au 31 décembre 2018.

Le taux d'endettement (total dettes/total bilan) s'élève à 55% en 2019 contre 60% en 2018.

Le taux d'endettement financier (dettes financières/total bilan) a augmenté, passant de 7,71% en 2018 à 20% en 2019 en raison des investissements réalisés (acquisition de la société SATAC).

Résultat

COMPTE DE RESULTAT (en €) 31/12/2019 31/12/2018 Vente de marchandises - - Production vendue de Biens 3.401.926 3.977.531 Production vendue de Services 853.042 1.314.946 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 4.254.968 5.292.477 Production stockée 73.685 96.010 Production immobilisée 54.767 - Subventions d'exploitation - - Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges 281.156 16.023 Autres produits 80.543 - TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 4.745.118 5.404.510 Achat de marchandises - - Achat de matières premières et d'autres approvisionnements 425.607 589.089 Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) 74.574 (230.855) Autres achats et charges externes 1.108.741 1.326.447 Impôts, taxes et versements assimilés 83.522 134.077 Salaires et traitements 2.070.194 2.301.399 Charges sociales 770.002 840.712 Dotations aux amortissements 88.495 68.091 Dotations aux provisions 39.992 57.948 Autres charges 82.982 55.793 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 4.744.111 5.142.701 RESULTAT D'EXPLOITATION 1.007 261.809 Produits financiers 47.450 136.261 Charges financières 153.575 114.829 RESULTAT FINANCIER (106.124) 21.431 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (105.117) 283.240 Produits exceptionnels 23.711 55.640 Charges exceptionnelles 14.295 32.702 RESULTAT EXCEPTIONNEL 9.416 22.938 Impôts sur les bénéfices (189.529) (172.972) BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 93.828 479.150

Le chiffre d'affaires de la société a diminué en 2019 en raison de retards pris par certains programmes et du ralentissement de l'activité dans le domaine du spatial.

Les effets des mesures prises par la société pour réduire les charges n'ont pas été immédiats, la réduction des charges à hauteur de 8% n'a pas permis de compenser la baisse du chiffre d'affaires (20%) pour maintenir un résultat d'exploitation à la hauteur de 2018.

Euronext Paris - Compartiment C

Code Isin : FR0000078321 / Code Mnémonique : SEC / Code Reuters : SDTC.PA / Code Bloomberg : SEC : PP

S.A. au capital de 124.014 € - RCS Aix en Provence 403 798 168 - APE : 7112B - TVA Intracommunautaire : FR 25 403 798 168

Siège Social : 5 rue des Allumettes 13100 AIX EN PROVENCE - Etablissement : 1 bis allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA

Tél : +33 (0)4 92 19 48 00 - E-mail : contact@soditech.com - Site web : www.soditech.com