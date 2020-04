02/04/2020 - 18:00

Paris, le 2 avril 2020 - Société Française de Casinos fait un point sur la situation exceptionnelle liée à la pandémie Covid-19

Dans le contexte exceptionnel lié à l'épidémie de Covid-19, les casinos français du Groupe ont fermé mi-mars conformément aux décisions et recommandations gouvernementales.

Toutes les activités exercées au sein des casinos, ont été arrêtées y compris les activités hors-jeux. Ces fermetures se sont accompagnées d'opérations de sécurisation des fonds et d'opérations de maintenance afin de permettre aux casinos de reprendre immédiatement leur activité dès que le contexte le permettra.

Afin de limiter l'impact économique de l'arrêt d'activité, le Groupe a pris des mesures de réduction de coûts et placé la quasi-totalité de ses effectifs opérationnels et administratifs en activité partielle. Le Groupe préserve sa trésorerie en reportant dans la mesure du possible ses règlements, y compris les prélèvements de la DGFIP, suivant en cela le plan de soutien aux entreprises mis en place par le Gouvernement.

Le Groupe envisage également de demander un aménagement du paiement de la dernière échéance de son plan de continuation, prévue initialement en juillet.

Le Groupe SFC tiendra le marché informé de toute évolution significative sur son activité.

Assemblée Générale du 22 avril 2020 à huis clos

Le Groupe annonce que, dans le cadre des restrictions de circulation et des mesures de confinement imposées par le Gouvernement, le Conseil d'administration a décidé de tenir l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société, le 22 avril 2020 à 9H, à huis-clos, sans la présence physique des actionnaires. En conséquence, il ne sera pas possible de demander une carte d'admission.

La société a décidé d'accepter exceptionnellement la transmission des votes par correspondance par voie électronique. Le formulaire de vote, téléchargeable sur la page dédiée à l'Assemblée Générale (www.casinos-sfc.com/informations-financieres-societe-francaise-de-casinos/) ainsi que l'attestation de détention de titres accompagnée de la photocopie recto verso de la carte d'identité peuvent être envoyés par email à l'adresse : carlos.ubach@casinos-sfc.fr.

Les actionnaires peuvent également poser leurs questions écrites par mail à l'adresse mentionnée ci-dessus jusqu'à la veille de l'Assemblée Générale.

L'avis de convocation valant avis de réunion à l'Assemblée générale ordinaire, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le texte des résolutions soumises par le conseil d'administration à l'approbation de l'Assemblée générale a été publié le 16 mars 2020 au Bulletin des Annonces légales obligatoires.

Les documents prévus par les articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de Commerce sont tenus à disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables

Contacts

SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS ACTUS finance & communication Carlos UBACH

Président Directeur Général

Tél : +33 4 68 75 23 60

Contact.actionnaires@casinos-sfc.com Guillaume LE FLOCH

Relations Analystes/Investisseurs

Tél : +33 01 53 67 36 70

glefloch@actus.fr

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 4 casinos en propre situés à Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan et Port la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compt C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809 - MNEMO : SFCA.