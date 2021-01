26/01/2021 - 18:00

CA du 4 ème trimestre à 97 M€ en croissance de +27,5%

CA du S2 à 170 M€ en progression de +35% sur un an

Bond historique des prises de commandes à plus de 200 M€ au T4 (et 455 M€ pour l'année 2020)

Bonne visibilité et perspectives de croissance en 2021

Trésorerie nette à +3M€ grâce à la forte amélioration du BFR

CA en M€ Europe Reste du Monde Total S1 2019 108,9 12,5 121,4 S1 2020 81,2 37,2 118,4 Variation (%) -25,4% +197,6% -2,5% T3 2019 41,4 8,7 50,1 T3 2020 48,6 24,8 73,4 Variation (%) +17,4% +185,1% +46,5% T4 2019 61,5 14,5 76,0 T4 2020 75,4 21,5 96,9 Variation (%) +22,6% +48,3% +27,5% S2 2019 102,9 23,3 126,2 S2 2020 124,0 46,3 170,3 Variation (%) +20,5% +98,7% +34,9% 2019 211,7 35,8 247,5 2020 205,2 83,5 288,7 Variation (%) -3,1% +133,2% +16,6%

Thierry Gadou, Président - Directeur général commente : “Si nous avons pu terminer cette année difficile sur une franche note d'optimisme et un rebond historique, c'est avant tout grâce à l'incroyable mobilisation et résilience des commerçants qui continuent à déployer des efforts considérables pour traverser cette crise et assurer l'approvisionnement des consommateurs malgré des conditions difficiles. La crise COVID a souligné l'importance du commerce physique dans l'économie, l'emploi, le lien social et les villes. Loin de signer la victoire du e-commerce, cette tragédie sanitaire a mis en lumière ses limites et l'importance des magasins au cœur du commerce omnicanal de demain. En ce sens, la mission de SES-imagotag qui est de défendre le commerce physique en l'aidant à réussir sa révolution numérique est un formidable projet d'avenir.



Nous abordons 2021 avec d'une part l'inévitable appréhension que suscite à court terme la virulence persistante de la pandémie, mais aussi avec beaucoup de confiance quant à la sortie du tunnel et la détermination renforcée des commerçants à accélérer leur digitalisation grâce à nos solutions.



Je veux enfin saluer et remercier nos équipes pour leur ténacité et leur engagement au service de nos clients tout au long de cette année. A tous nos clients, partenaires et collaborateurs je renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année.”

Bilan de l'activité du 4ème trimestre et de l'année 2020

Le CA total s'est établi à 97M€ au 4ème trimestre, en croissance de +27,5% sur un an. Le rebond concerne toutes les régions. L'Europe enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 75 M€ en croissance de +23% toujours tirée par l'Allemagne et l'Europe du Nord, mais également par le rebond en France et Europe du Sud. L'Amérique et l'Asie continuent d'afficher une croissance forte avec un CA hors Europe cumulé de 22 M€ au T4 (+48%).

Fort contraste entre 1er et 2nd semestre : Après un léger recul du CA au 1er semestre dû à l'impact de la crise sanitaire et des mesures de confinement, l'activité marque un net rebond au second semestre avec un CA de 170 M€ en croissance de +35% par rapport à 2019.

Au total sur l'année 2020, le CA atteint 289 M€ en croissance de +17% tiré par la forte croissance aux États-Unis et en Asie. Le chiffre d'affaires hors Europe (+133%) représente plus d'un quart du CA total. La légère décroissance en Europe (-3,1%) masque une situation contrastée entre des zones où les projets ont été très affectés par la crise sanitaire (France et Europe du Sud) et d'autre part l'Allemagne et l'Europe du Nord, en forte croissance tout au long de l'année. A noter cependant le rebond marqué dans toute l'Europe au 2nd semestre qui permet d'anticiper une solide croissance en Europe pour 2021.

Comme précédemment annoncé, les prises de commandes du 4ème trimestre ont atteint un niveau record de 202 M€ (+69%) qui porte le montant total annuel à 455 M€, en croissance de +35% par rapport à 2019 et de retour en ligne avec la tendance anticipée avant la crise du COVID-19. Ce rebond s'explique notamment par un effet de rattrapage des investissements initialement prévus par les enseignes mais ralentis ou temporairement reportés du fait de la pandémie.

Prises de commandes (M€) 2019 2020 % S1 123,3 165,5 +34,2% T3 93,5 87,7 -6,2% T4 119,7 202,2 +68,9% Année 336,5 455,4 +35,3%

Forte amélioration de la trésorerie

Le 4ème trimestre a également marqué le retour à une situation plus normale en matière de BFR, avec notamment la réduction des retards de paiements et l'encaissement d'acomptes sur un niveau de prise de commandes record au 4ème trimestre. De ce fait la trésorerie nette avant IFRS16 s'élève à +3 M€ à fin décembre, soit un accroissement de la position de trésorerie nette du Groupe de près de 30M€ sur le second semestre de l'année.

Innovation durable pour un commerce positif

Suite à la présentation fin 2019 de notre Feuille de Route pour un Commerce Positif, sous la supervision de notre nouveau comité consultatif et son président Peter Brabeck-Letmathe, l'année 2020 a été l'occasion d'avancées décisives notamment en ce qui concerne le projet « Zero Carbon ESL ». Ainsi par exemple, la réduction drastique du transport aérien a permis de réduire de plus de 60% les émissions de CO2, et cette réduction va continuer avec le démarrage des voies ferroviaires, beaucoup plus courtes, depuis la Chine. Le programme « second life » d'éco-conception de notre gamme VUSION visant une durabilité et une recyclabilité maximum dans une logique d'économie circulaire - indispensable pour une réduction drastique de l'empreinte carbone de l'IOT, a fortement accéléré en 2020 (+40% de collecte et recyclage) et s'est vu récompensé par le prix LSA de l'innovation durable.

Par ailleurs, la digitalisation des magasins permet d'ores et déjà de réduire la consommation de papier de nos clients équivalent à environ 100.000 arbres par an, et leur migration accélérée vers le cloud (près de 4000 magasins à fin 2020) contribue aussi fortement à la réduction de leur empreinte carbone.

L'adhésion de SES-imagotag au programme Global Compact des Nations Unies parachève une année d'engagement responsable et constitue un prolongement naturel de la feuille de route pour un commerce positif.

Perspectives 2021

Le contexte sanitaire reste plus qu'incertain à l'heure actuelle, et il est encore à craindre des épisodes de confinement strict qui pourraient freiner le déploiement de projets dans certains pays au cours du premier semestre.

Toutefois, en dépit de ces incertitudes, le carnet de commandes et le portefeuille d'opportunités commerciales sont à un plus haut historique qui conforte les anticipations du Groupe à rattraper la trajectoire du plan stratégique VUSION avec une année de retard, soit un objectif de Chiffre d'Affaires pour 2021 d'environ 400 M€.

Données financières

Chiffre d'affaires

(M€) T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 2019 Europe 47,6 61,2 41,4 61,5 211,7 39,2 42,0 48,6 75,4 205,1 France 14,7 18,7 14,9 19,0 67,4 12,0 7,9 9,5 17,1 46,5 Autres UE 32,9 42,5 26,5 42,5 144,3 27,2 34,1 39,1 58,3 158,6 ROW 4,6 7,9 8,7 14,5 35,8 11,6 25,6 24,8 21,5 83,6 Total 52,2 69,1 50,1 76,0 247,5 50,8 67,6 73,4 96,9 288,7 (M€) T1 2019 S1 2019 9M 2019 S2 2019 2019 T1 2020 S1 2020 9M 2020 S2 2020 2020 Europe 47,6 108,8 150,2 102,9 211,7 39,2 81,1 129,7 124,0 205,1 France 14,7 33,5 48,4 33,9 67,4 12,0 19,9 29,4 26,6 46,5 Autres UE 32,9 75,3 101,8 69,0 144,3 27,2 61,2 100,3 97,4 158,6 ROW 4,6 12,5 21,3 23,3 35,8 11,6 37,3 62,1 46,3 83,6 Total 52,2 121,3 171,5 126,2 247,5 50,8 118,4 191,8 170,3 288,7

