10/12/2020 - 17:40

Confiance en hausse chez les commerçants avec l'espoir des vaccins à venir

Succession de nouveaux contrats importants pour SES-imagotag

Prises de commandes record attendues entre 160 et 200 M€ au 4 ème trimestre (soit plus de 400M€ sur l'exercice 2020)

Impact de la crise estimé à environ un an de retard sur le plan stratégique VUSION 22

L'intensité du rebond observé des prises de commandes au T4 2020 témoigne d'un retour à la confiance des commerçants après le relatif ralentissement des projets observé au cours des premiers trimestres de l'année.

En l'espace de quelques mois, plusieurs contrats importants ont été conclus par SES-imagotag, notamment en Europe du Nord et en Amérique du Nord, et le montant total des prises de commandes devrait s'établir entre 160 et 200 M€ pour le seul 4ème trimestre, un record trimestriel pour SES-imagotag (à comparer au record précédent de 119 M€ au T4 2019). Une performance qui portera le montant total des prises de commandes à plus de 400 M€ sur l'exercice 2020, contre 336 M€ au titre de l'exercice 2019.

Au vu du portefeuille de projets et d'appels d'offre en cours ou en préparation, cette dynamique devrait se prolonger en 2021 et au-delà, grâce aux perspectives sanitaires désormais meilleures sur le front du Covid-19. Même s'il est encore trop tôt pour tirer un bilan de la pandémie qui fait encore rage dans la plupart des marchés de SES-imagotag, deux enseignements ressortent d'ores et déjà : d'une part la forte résilience de l'activité face à cette crise qui devrait finalement accélérer la course à la digitalisation du commerce physique ; et d'autre part, la probabilité élevée que l'impact de cette pandémie puisse se limiter à un décalage d'environ un an sur les objectifs du plan stratégique VUSION 2022, présenté en mai 2018.

Thierry Gadou, Président-Directeur général du groupe SES-imagotag commente : « Les contrats importants enregistrés ces dernières semaines et le vif rebond que nous observons sont d'excellents signaux pour 2021. La crise, en dopant de manière historique les ventes en ligne, a également souligné les limites du e-commerce, notamment dans le secteur alimentaire, et démontré l'importance des points de vente physiques ; les magasins sont plébiscités par les consommateurs, et une part importante du e-commerce lui-même passe par les points de vente physiques, tous destinés à devenir des centres de livraison express et de retrait de commandes. Dans ce contexte, les espoirs d'une maîtrise prochaine de la pandémie relancent la course à la digitalisation des points de vente, laquelle ne fait que commencer à l'échelle mondiale. Alors que cette année difficile touche à sa fin, nous adressons à tous nos clients et partenaires nos vœux de bonne santé et de réussite en 2021.»

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

www.ses-imagotag.com

SES-imagotag is listed in compartment B of the Euronext™ Paris

Ticker: SESL - ISIN code: FR0010282822 - Reuters: SESL.PA - Bloomberg: SES

Contact

Shan - Relations investisseurs & Communication financière

Sarah Levy-Quentin - Tél. : +33 (0)1 44 50 03 84 / [email protected]