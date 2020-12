09/12/2020 - 19:40

SES-imagotag, (Euronext : SESL, FR0010282822) leader mondial des étiquettes électroniques (EEG) et des solutions digitales pour le commerce physique, annonce aujourd'hui que Kesko a choisi SES-imagotag pour installer plus de 6,6 millions d'étiquettes électroniques et la plateforme VUSION Retail IoT Cloud dans ses magasins.

Le groupe K est le troisième plus grand distributeur en Europe du Nord avec plus de 1 800 magasins dans 8 pays. Après une phase pilote réussie et une analyse approfondie de plusieurs solutions d'étiquetage électronique, Kesko a choisi SES-imagotag pour sa plateforme VUSION IoT Cloud et la qualité de son hardware, sa vision et son approche holistique assurant un faible coût total de possession.

Avec la plateforme VUSION Cloud de SES-imagotag, Kesko bénéficiera d'une solution unique dans ses magasins. Dans le même temps, VUSION sera intégré dans les applications tierces existantes de Kesko grâce aux API développées par le Groupe.

Arto Hiltunen, DSI de Kesko déclare : "Nous sommes ravis de déployer, avec SES-imagotag, une solution leader sur son marché pour nos magasins, et d'améliorer encore plus l'expérience client dans nos points de vente. SES-imagotag a obtenu d'excellents résultats lors des phases pilotes, du fait de sa vision, de sa technologie et de sa capacité à implémenter la solution dans nos magasins".

Sébastien Fourcy, SEVP Sales EMEA de SES-imagotag, conclut : "Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés par Kesko pour un contrat si important, surtout après une analyse concurrentielle aussi approfondie. Être choisi par une enseigne de cette envergure, et son réseau de propriétaires de magasins indépendants, est une grande reconnaissance de la scalabilité, des performances et des avantages de VUSION. Nous serons en mesure de leur fournir une technologie de pointe, à l'épreuve de l'avenir, dans l'intégralité de leurs magasins, tout en garantissant un faible coût total de possession grâce au Cloud. Une fois de plus, notre stratégie en Scandinavie porte ses fruits, et ce gain renforce notre position de leader mondial des solutions digitales et IoT basées dans le cloud".

À propos de Kesko

Kesko et les commerçants K forment le groupe K, dont le chiffre d'affaires s'élève à 13 milliards d'euros. Le groupe K est le troisième plus grand commerçant en Europe du Nord et il emploie environ 43 000 personnes. Kesko opère dans le secteur de l'alimentaire, du bâtiment et du commerce technique, ainsi que dans le secteur automobile. Ses divisions et chaînes agissent en étroite collaboration avec les entrepreneurs de la distribution et d'autres partenaires. Le chiffre d'affaires net de Kesko est de 11 milliards d'euros et l'entreprise emploie environ 25 000 personnes. Kesko possède plus de 1 800 magasins en Finlande, en Suède, en Norvège, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, au Belarus et en Pologne. Kesko est une société cotée en bourse et ses actions sont cotées au Nasdaq Helsinki. Le siège et les locaux principaux de la société sont à Helsinki. Kesko est la société de commerce alimentaire la plus durable au monde (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

