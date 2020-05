26/05/2020 - 18:00

Activité toujours affectée au T2 par la crise COVID, avec des disparités géographiques

CA T2 attendu autour de 60 M€, en nette progression par rapport au T1 mais en recul sur un an

Excellente dynamique des nouvelles signatures, renforçant la perspective d'un retour à la croissance au 2ème semestre, tirée notamment par le décollage de la zone Amériques

Message de Thierry Gadou, Président – Directeur général du groupe SES-imagotag : « Après un ralentissement marqué de l'activité en avril, la sortie progressive du confinement et le retour à la normale de la production en Chine vont permettre d'accroître les ventes au T2 par rapport au trimestre précédent et réaliser un chiffre d'affaires d'environ 110-115 M€ pour le premier semestre, en recul par rapport au S1 2019 (121M€). La France et l'Europe du Sud sont les zones les plus affectées mais

SES-imagotag bénéficie désormais d'un portefeuille géographique très équilibré qui préserve des zones de croissance (Allemagne et Europe du nord, Amérique du Nord, Asie). Les prises de commandes sont restées très dynamiques sur toute cette période témoignant de notre capacité de rebond au second semestre et en 2021. Plusieurs contrats importants ont été signés ces dernières semaines sur trois continents. Cette crise devrait doper l'adoption mondiale du digital dans le commerce physique, après la période actuelle de paralysie. Notre plan de prévention protège nos salariés et la pérennité de l'entreprise. »

SES-imagotag, (Euronext : SESL, FR0010282822), leader mondial des solutions digitales et IoT pour le commerce physique, publie aujourd'hui son point d'étape mensuel relatif à l'impact de la pandémie Covid-19 et à sa gestion de la crise.

Activité encore sous pression du 2ème trimestre, avec des disparités régionales.

Après un mois d'avril très affecté dans toutes les régions par les mesures prises par les gouvernements pour endiguer la pandémie de COVID, la levée progressive des mesures de confinement permet un redémarrage de l'activité plus ou moins rapide selon les régions.

Les capacités de production sont par ailleurs revenues à la normale après deux mois de fortes perturbations.

Sous réserve d'une poursuite du déconfinement, le CA attendu au T2 devrait s'établir autour de 60 M€, en progression séquentielle de +20% par rapport au 1er trimestre, mais en recul sur un an, du fait de l'interruption et du décalage de nombreux projets durant cette période.

Certaines zones géographiques affichent une meilleure performance que d'autres : le recul est plus marqué en France et en Europe du sud, tandis que l'Europe du Nord, l'Amérique et l'Asie restent en progression sur la période. En particulier, les Etats-Unis sont en forte croissance.

SES-imagotag tire désormais parti de son étendue géographique qui renforce clairement sa résilience.

Excellente dynamique des nouvelles signatures

Dans cette période de ralentissement de l'activité, l'indicateur des prises de commandes constitue le véritable thermomètre de la capacité de rebond.

Après un premier trimestre très positif (+52% sur un an et +38% sur le cumul 12 mois à fin mars) les prises de commandes ont poursuivi leur bonne dynamique, montrant que les commerçants se projettent dans l'avenir avec la digitalisation de leurs points de vente comme une priorité croissante.

Plusieurs nouveaux contrats importants ont été conclus ces dernières semaines, notamment un déploiement important en Scandinavie avec un des leaders de la distribution alimentaire ; un premier contrat de grande envergure en Amérique du Sud avec l'un des plus grands commerçants alimentaires du continent ; plusieurs nouveaux projets en Amérique du Nord ainsi qu'un contrat important en Chine.

Prévention des risques

Dans ce contexte marqué par encore beaucoup d'incertitudes, SES-imagotag poursuit la mise en œuvre de son plan de prévention des risques sanitaires, de maîtrise des coûts et investissements, et de renforcement de sa capacité financière.

Le déconfinement progressif en France (dès le 11 mai) et dans les autres pays du monde s'accompagne de mesures sanitaires draconiennes qui ont permis, à ce jour, de ne compter aucun cas de contamination dans les effectifs.

Le plan de maîtrise des coûts est en cours d'exécution et devrait permettre, conjugué au retour de la croissance au 2 ème semestre, d'améliorer substantiellement la rentabilité par rapport à l'année dernière.

semestre, d'améliorer substantiellement la rentabilité par rapport à l'année dernière. Dans le cadre de son plan d'amélioration de la performance opérationnelle, le Groupe opère actuellement la bascule de son système d'information mondial sur SAP, avec seulement quelques semaines de retard sur le calendrier initial malgré l'impact de la pandémie.

Enfin, dans un contexte de tension sur le BFR liée à l'allongement des délais de paiement clients et l'accroissement des stocks dû au ralentissement ou au décalage de certains projets, le Groupe travaille activement avec ses partenaires financiers à mettre en place des mesures préventives (PGE) permettant de traverser cette crise et permettre un redémarrage rapide.

Perspectives

Au premier semestre, le groupe s'attend à un CA d'environ 110 à 115 M€ par rapport à 121 M€ un an plus tôt, avant de rebondir au 2ème semestre, sous réserve de la poursuite de la dynamique de déconfinement et de l'évolution de la pandémie.

Sur l'ensemble de l'année 2020, SES-imagotag table toujours sur une croissance, grâce à la forte dynamique sur les zones Amériques & APAC.

A moyen / long terme, cette crise agit comme un révélateur du rôle essentiel des points de vente physiques et du besoin urgent de leur digitalisation. Malgré l'affaiblissement prévisible de certaines enseignes non-alimentaires, les mois qui viennent de s'écouler devraient renforcer sur tous les continents la course à la digitalisation du commerce physique, marché de SES-imagotag.

Prochain point mensuel et Assemblée générale le 29 juin 2020

SES-imagotag a informé ses actionnaires le 12 mai 2020 que le Conseil d'administration de la Société, par délibération en date du 12 mai 2020, a décidé d'ajourner la réunion de l'Assemblée Générale Mixte initialement convoquée le 4 juin 2020 et de reporter sa tenue au 29 juin 2020 à 9h00.

SES-imagotag publiera à cette occasion son prochain point d'information mensuel.

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasin au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

