Saint-Jean-de-Soudain, le 12 mai 2020, 08h00 CEST – SergeFerrari Group (FR0011950682 - SEFER), concepteur, développeur et fabricant de toiles composites innovantes pour des applications d'architectures légères et d'aménagements extérieurs, est coté sur Euronext Paris – compartiment C.

Le Groupe Serge Ferrari annonce aujourd'hui avoir développé et breveté une technologie destinée à ses membranes composites pour réduire la charge virale des coronavirus à hauteur de 95% après un quart d'heure de contact, et près de 99,5% après une heure de contact, par rapport à une membrane non-traitée. Cette technologie a été testée par le laboratoire VIRHEALTH spécialisé dans les applications virucides des technologies de décontamination/désinfection.

Appliquée sur les membranes, cette technologie pourrait, associée aux autres mesures de prévention sanitaire, contribuer à sécuriser les surfaces dans les lieux recevant du public ou à forte fréquentation tels que les établissements de santé, écoles, crèches ou encore les bureaux, commerces, espaces culturels et de loisirs ainsi que les transports en commun.

Une technologie à base de particules d'argent

C'est en se basant sur les propriétés des particules d'argent que les équipes R&D de Serge Ferrari ont développé une technologie permettant d'éliminer les coronavirus. Pour ce faire, elles ont travaillé et évalué différentes technologies sur des membranes du Groupe pour empêcher les toiles de devenir des surfaces de propagation des virus et des bactéries et contribuer ainsi à réduire le risque et la vitesse de contamination.

« Ce sont les propriétés antivirales de l'argent que nous avons identifiées et utilisées pour développer des formulations innovantes appliquées à nos membranes, dont la fonctionnalité a été validée avec le laboratoire indépendant VIRHEALTH. Tout notre savoir-faire a résidé dans les formulations de ce traitement et dans son application industrielle. » souligne Philippe Espiard, directeur Recherche et Développement du Groupe Serge Ferrari. « Par sa capacité à innover sur ses marchés, Serge Ferrari espère contribuer, à son échelle, aux besoins sociétaux liés à cette pandémie. »

Grâce à cette nouvelle technologie, le Groupe Serge Ferrari va proposer des toiles qui intègrent des propriétés antivirales pour des applications dans le domaine de la santé : structures modulaires pour l'accueil des patients (hôpitaux de campagne complets, tentes à déploiement rapide…) ou pour l'augmentation temporaires des capacités de stockage des structures hospitalières, aménagements intérieurs (séparations de box médicaux, stores à destination des chambres d'hôpital), applications pour du matériel médical (matelas nettoyables, brancards, revêtements pour matériel médical…) et protections individuelles (combinaisons).

Au-delà de ces usages, la technologie brevetée de Serge Ferrari pourrait être également appliquée sur les produits utilisés dans les lieux recevant du public ou à forte fréquentation tels que les écoles, crèches ou encore les bureaux, commerces, cafés-hôtels-restaurants, dans l'événementiel et jusqu'aux transports en commun.

« De longue date, le Groupe Serge Ferrari propose des toiles composites pour répondre aux enjeux de crises sanitaires. La considération et la préoccupation, le sens de l'autre, y compris ou surtout jusque dans les situations délicates, font partie de la culture de bienveillance de Serge Ferrari. Nos équipes sont fières de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice dans la lutte contre le Covid-19 et de participer à quelque chose de plus grand au plan sociétal. » conclut Sébastien Ferrari, Préisdent Directeur Général du Groupe Serge Ferrari.

NOTE AUX REDACTEURS

Depuis sa création en 1973, le Groupe Serge Ferrari fournit à ses clients ses matériaux composites souples dans le cadre de nombreuses crises sanitaires liées ou non à des catastrophes naturelles pour la création d'hôpitaux de campagne complets, de camps humanitaires, la fabrication de séparations et box médicaux, combinaisons de protection, matelas nettoyables.

Les technologies développées par le Groupe permettent d'améliorer les conditions et les espaces de travail des professionnels de la santé et services associés et de répondre ainsi plus efficacement aux enjeux des crises sanitaires. Déjà utilisées dans le monde entier, elles ont par ailleurs fait leurs preuves aux côtés de l'OMS ou de Médecins sans Frontières, dans le cadre de situations d'urgence en Afrique notamment lors de la l'épidémie de maladie à virus Ebola.

4,5% DU CHIFFRE D'AFFAIRES CONSACRÉS A LA R&D

Pilier de sa stratégie de croissance, l'innovation est au cœur du modèle du Groupe Serge Ferrari et constitue un facteur de différenciation majeur. Elle concerne à la fois la formulation des produits, l'outil de production et les services proposés à ses clients et caractérise une façon unique d'exercer son métier et de réaliser sa mission au niveau international.

Le choix stratégique d'investir fortement sur l'innovation, conduit le Groupe à consacrer 4,5 % de son chiffre d'affaires à la R&D, assurée par une quarantaine d'experts (ingénieurs, docteurs ingénieurs) basés en France (La Tour du Pin), en Suisse (Emmenbrücke et Eglisau) et en Italie.

La diversité de leurs profils scientifiques et de leurs compétences, allant de la chimie, la physico-chimie, les composites, la mécanique, les procédés, les textiles, permette de relever les défis avec une très grande réactivité.