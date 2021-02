03/02/2021 - 19:15



Evry-Courcouronnes, le 3 février 2021





L'Assemblée générale mixte des actionnaires de SELECTIRENTE s'est tenue le 3 février 2021, à 14 heures au siège social de SELECTIRENTE, 303, square des Champs Elysées – 91026 Evry-Courcouronnes sous la présidence de Monsieur Pierre Vaquier, Président du Conseil de surveillance de la société sous sa forme anonyme.

Les actionnaires se sont largement mobilisés pour cette Assemblée générale, le quorum ayant dépassé les 93,06%.

L'ensemble des résolutions proposées à titre ordinaire ainsi qu'à titre extraordinaire a été adopté à une large majorité, ce qui a permis la transformation de SELECTIRENTE de société anonyme en société en commandite par actions et permettra à la Société de poursuivre son programme de développement et de création de valeur.

SELECTIRENTE remercie ses actionnaires pour leur mobilisation et leur confiance.

Les résultats détaillés des votes de l'Assemblée générale mixte du 3 février 2021 seront disponibles sur le site internet de SELECTIRENTE à l'adresse suivante : https://www.selectirente.com/assemblees-generales/.





A PROPOS DE SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE s'appuie sur le savoir-faire et les compétences de SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

Dotée d'un portefeuille immobilier d'environ 400 M€ situé à plus de 60% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique la valorisation et le développement de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.