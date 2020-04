30/04/2020 - 17:00



Lyon, le 30 avril 2020



SBT (FR0004175222, MLSBT) est un groupe international de design cognitif dont la vocation est de fabriquer des expériences qui développent les potentialités cognitives et provoquent l'émergence d'usages durables.

SBT a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 14 107 K€ (soit +492 K€ par rapport à 2018) en croissance organique de +4%. En 2019, SBT s'est attaché en priorité à poursuivre la commercialisation des produits créés en interne lors des années précédentes. Il s'en suit un ralentissement des investissements et un renforcement de la trésorerie. L'EBITDA est en hausse et représente 9% du CA. Les effectifs ont légèrement diminué (-5%) pour atteindre 91 collaborateurs au 31.12.2019.

Consolidés (K€) 2019 2018 Variation en K€ Chiffre d'affaires 14 107 13 615 + 492 EBITDA 1 293 1 039 + 254 Résultat net des entreprises consolidées 169 198 - 29



Au 31 décembre 2019, le groupe SBT dispose d'une structure de bilan solide avec des capitaux propres en augmentation à 6 637 K€ (+172 K€), des dettes financières brutes de 538 K€ (-292 K€), et une trésorerie disponible de 1 079 K€ (+563 K€).

Le pôle CONSEIL & RH poursuit ses projets innovants et met en avant ses produits

SBT propose des prestations complètes en matière de conseil autour des ressources humaines intégrant les différentes activités des filiales du groupe (conseil stratégique, assessment, développement, coaching). L'année 2019 se caractérise par la réussite de projets innovants auprès de clients prestigieux (ex : Epreuve Digitale de sélection à l'emlyon business school) mais aussi par une activité en partie fragilisée en début d'année par le départ de deux directeurs de comptes. En neutralisant les facturations internes, la contribution du pôle Conseil & RH au chiffre d'affaires consolidé s'élève à 10,5 M€ (idem 2018).

Le pôle SANTÉ poursuit son développement

Le pôle santé a fait croître sa contribution au chiffre d'affaires consolidé de près de 20% en 2019 à 3,7 M€ contre 3,1 M€ en 2018 en maintenant une rentabilité de 102 K€ malgré la poursuite des investissements notamment aux États-Unis.

Happyneuron s'affirme comme le leader du marché des plateformes de remédiation cognitive pour les professionnels de santé sur le marché francophone avec plus de 5 000 professionnels abonnés. La société s'engage activement dans la création de thérapies digitales et renforce ses équipes scientifiques et réglementaire.



À propos de SBT Human(s) Matter

Créé en 2000, le groupe SBT Human(s) Matter est une référence unique en France et en Europe d'activités « Brain Tech ». SBT accompagne les entreprises et les professionnels de santé dans le conseil et le développement de solutions et de services innovants intégrant les sciences cognitives et les technologies du digital. Par son modèle pluridisciplinaire et un assemblage unique d'expertises, de savoir-faire et de connaissances, SBT invente et fabrique les expériences et les usages de demain au service de l'épanouissement des individus. SBT accompagne ses clients autour de 4 enjeux majeurs : Transform, Empower, Learn, Care et s'appuie sur son expertise dans 4 domaines principaux : conseil et accompagnement, design cognitif, formation et coaching, production de contenus digitaux. Le groupe a développé des produits et solutions de référence : HappyNeuron, ArnavA, TWIN CORP, RU Digital, Goodwheel et Wesuccess et consacre 6% de son CA à l'innovation, en investissant sur des projets R&D. SBT est lauréat de nombreux appels à projets nationaux et régionaux (FUI, ANR, etc.) en tant que leader ou membre de consortiums de haut niveau.

Coté sur Euronext AccessTM Paris, SBT Human(s) Matter est présent dans 3 pays (France, États-Unis, Chine) et possède 4 bureaux en France (Paris, Lyon, Grenoble et Toulouse). SBT compte 91 collaborateurs.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://www.sbt-human.com