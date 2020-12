21/12/2020 - 18:00



Paris, le 21 décembre 2020

Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 – Mnémonique RBO) annonce que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est réunie à huis clos le 21 décembre 2020 a voté la résolution relative à la distribution d'un dividende de 0,10 € par action prélevé sur le compte « Report à nouveau ».

La date de paiement du dividende a été fixée au 30 décembre 2020.

L'ensemble des documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire est disponible sur le site Internet de Roche Bobois (www.roche-bobois-finance.com, rubrique « Assemblées Générales ») de même qu'une retransmission audio de l'assemblée.



À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 330 magasins (au 30 juin 2020), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2019, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 490 M€ HT, dont 398 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2019 s'est élevé à 274,7 M€.

Il est rappelé qu'un document de référence a été approuvé par l'AMF le 30 avril 2020 sous le numéro R.20-009, contenant notamment les principaux facteurs de risques auxquels la Société est exposée.