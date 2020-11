30/11/2020 - 17:45





RACHAT DE TROIS MAGASINS FRANCHISÉS AUX ÉTATS-UNIS

Faisant suite à la lettre d'intention conclue en février 2020, le groupe Roche Bobois SA a signé aux Etats-Unis le ‘Share Purchase Agreement' (SPA) pour le rachat de 3 magasins franchisés.

Avec l'acquisition de ces 3 magasins situés sur la Côté Ouest dans les villes de San Francisco, Seattle et Portland, Roche Bobois renforce significativement sa présence en propre sur le territoire américain. Les États-Unis étant l'un des pays les plus porteurs et les plus contributeurs pour le Groupe.

Conformément à l'accord signé, Roche Bobois dispose d'une option unilatérale pour le rachat de 3 magasins supplémentaires – Atlanta, Houston et Dallas – qui s'étend entre janvier 2022 et avril 2023.

A terme, avec l'apport des 6 nouveaux magasins en propre, cette zone géographique deviendrait le 1er marché de Roche Bobois tant en matière de revenus que d'EBITDA.







Ouverture de deux magasins en Allemagne

Le groupe poursuit son développement en Europe et notamment en Allemagne. Roche Bobois a récemment ouvert un nouveau magasin en propre, à Cologne. Situé sur deux niveaux, ce nouveau magasin de 750m² se trouve sur l'une des artères principales de la ville. Par son emplacement, il bénéficie d'une importante visibilité et d'un trafic de qualité. La marque renforce également sa présence dans le pays avec une ouverture récente à Augsburg, en Bavière. Ce nouveau magasin franchisé, de près de 400m², est situé dans la Stilmanufaktur, un lieu regroupant les grandes marques du design et de l'ameublement, en plein centre-ville.

Ces ouvertures portent à 10 le nombre de magasins en Allemagne (8 en propre et 2 en franchise).







À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 330 magasins (au 30 juin 2020), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2019, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 490 M€ HT, dont 398 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2019 s'est élevé à 274,7 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com





