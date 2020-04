29/04/2020 - 18:00

Année 2019 de bon niveau- Situation tendue pour 2020

Le 29 avril 2020

Comptes consolidés

(En milliers d'Euros)

2019 % 2018 % % évolution Chiffre d'affaires 554 273 524 901 +5.6 EBITDA 94 324 17.0 85 822 16.4 +9.9 Résultat opérationnel courant 73 044 13.2 68 848 13.1 +6.1 Résultat Net 53 045 9.6 51 938 9.9 +2.1 Résultat Net par action (en euros) 22.98 22.45 +2.4

Le Conseil d'administration de Robertet s'est tenu à Grasse, par visio conférence le 29 avril 2020 sous la Présidence de Monsieur Philippe Maubert.

L'Exercice a été conforme aux Prévisions du Groupe pour 2019.

Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 554 millions d'euros en augmentation de 5,6% (+ 3,3% à taux de change constant), malgré un ralentissement qui avait été prévu pour le second semestre.

Le Bénéfice net consolidé est de 53,0 millions d'euros en augmentation de 2% comme cela avait été annoncé dans le communiqué du 26 février 2020.

L'Assemblée Générale Ordinaire sera convoquée à huis clos le 24 juin 2020 compte tenu des mesures de confinement.

Alors qu'une hausse avait été initialement envisagée, il sera proposé la distribution d'un dividende de 5 euros par titre contre 5,6 euros pour l'exercice précédent soit une baisse de 11% qui s'inscrit dans l'environnement actuel.

Dans la même logique, pour tenir compte de la situation liée au Covid et de ses conséquences sur bien des points, il a été décidé que les rémunérations variables des Dirigeants, initialement en hausse du fait de leurs mécanismes de calcul seront en baisse de 25%.

Ces mesures ciblées correspondent aux souhaits des Dirigeants et de l'actionnariat familial dans un contexte si particulier.

Le chiffre d'affaires consolidé au 31 Mars est de 147,8 millions d'euros en hausse de 2,9% (soit +1,2% à taux constant).

Cependant, compte-tenu du contexte actuel de crise sanitaire, nous anticipons une inflexion négative pour les prochains mois.

Notre Rapport Financier Annuel pour l'année 2019 sera disponible le 5 mai sur notre site internet.

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES :

L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, provisions et reprises et excluant les autres charges opérationnelles, considérées comme non courantes.

La première application de la norme IFRS 16 a impacté favorablement cet indicateur de performance clé, à hauteur de 3.4 millions pour l'année 2019.

Ainsi le résultat opérationnel courant s'élève à 73 044 milliers d'euros vs 68 848 milliers d'euros en N-1, soit une hausse de 6.09%, l'impact positif de la norme IFRS 16 étant limité à 0.5 millions d'euros pour cet indicateur.

Les principaux indicateurs bilanciels sont les suivants :

2019 2018 CAPITAUX PROPRES (part du Groupe) 456 108 409 770 TRESORERIE COURANTE NETTE (*) 15 293 -1 170 ACTIFS COURANTS – PASSIFS COURANTS 315 330 304 215

( * ) Trésorerie nette = trésorerie et équivalents de trésorerie + autres actifs financiers courants - dettes financières (dont passifs financiers IFRS16)

Ils reflètent l'excellente solidité financière du Groupe, avec une amélioration significative sur 2019 de la trésorerie nette et le niveau toujours élevé de ses fonds propres.

La mise en application de la norme IFRS 16 a eu les impacts suivants au niveau du bilan :

Augmentation de l'actif non courant pour 12.1 millions d'euros

Diminution des capitaux propres à hauteur de 1 million d'euros

Augmentation des passifs courants pour 11.1 millions d'euros

Augmentation des passifs non courants pour 2.4 millions d'euros

Au 31 mars 2020, le chiffre d'affaires consolidé se répartit comme suit :