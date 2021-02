03/02/2021 - 09:00

Reworld Media (ALREW - FR0010820274) confirme l'éligibilité de ses actions au dispositif

PEA-PME dont les critères sont précisés par le décret d'application n°2014-283 du 4 mars 2014 et par la loi Pacte adoptée le 11 avril 2019[1].

En conséquence, les actions de Reworld Media peuvent toujours être intégrées aux portefeuilles PEA-PME qui, pour rappel, sont dédiés aux investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME) ou les entreprises de taille intermédiaire (ETI), et bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA traditionnel.

Reworld Media est un groupe en forte croissance et ambitieux sur les marchés de l'édition de contenus et des technologies Adtech. Le groupe a publié un chiffre d'affaires consolidé en hausse à 200,7 M€ au 1er semestre 2020 et un doublement de sa rentabilité opérationnelle à 7,5%.

Prochaine publication : résultats annuels 2020, mercredi 17 mars 2021 (après clôture du marché)

A propos de Reworld Media :

Reworld Media est un groupe international en développement sur le marché BtoC via la production de plateformes de contenus, de services et de marques et, sur le marché BtoB via l'édition de solutions AdTech. Le groupe produit d'une part des contenus multi-support (web, print, vidéo, audio, TV) et des services d'abonnements qui sont déployés sur ses 48 marques media propriétaires (Marie France, Maison&Travaux, Auto Plus, Gourmand, Top Santé, Science & Vie, Télé Magazine…) présentes dans 6 univers clés. D'autre part, il développe une offre de monétisation d'audience à forte valeur ajoutée pour les marques annonceurs, comprenant performance, brand content et publicité programmatique. Fondé en 2012, Reworld Media est devenu le leader français des médias thématiques et est classé à la 4ème place du FW500 (classement des entreprises de la Tech française). Le groupe totalise un chiffre d'affaires annuel proforma de 462 M€, est présent dans 11 pays et compte 970 collaborateurs.

Contacts - [email protected]

PCE - Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, [email protected]

[1] Critères d'éligibilité : moins de 5 000 salariés, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros.