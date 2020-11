17/11/2020 - 18:20

Reworld Media (ALREW) monte à la 4ème place du FW500, le classement des 500 entreprises de croissance de la Tech française publié ce jour par Frenchweb, en partenariat avec Arkéa et Ardian Growth.

Reworld Media affiche une forte croissance sur les marchés de la production de contenus/services BtoC et de l'Adtech avec un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 166% à 294 M€ en 2019 et

462,2 M€ de chiffre d'affaires proforma[1] sur l'année. Le groupe allie croissance et rentabilité, l'Ebitda proforma s'élevant à 40,4 M€ à fin 2019.

Le classement annuel Frenchweb500 vient reconnaître ces performances et le potentiel du groupe sur son marché parmi les entreprises de la Tech française.

Reworld Media figurait au 31ème rang du classement en 2016. Le groupe prend aujourd'hui la 4ème place alors qu'il est devenu en 8 ans le leader des média thématiques en France et qu'il opère la principale plateforme d'affiliation en Europe.

« Le FW500 est un classement de référence ; la progression du groupe de la 5ème à la 4ème place est une très bonne nouvelle pour toutes nos équipes. C'est un encouragement important dans le contexte actuel même si la pandémie du Covid-19 a un effet très favorable et accélérateur sur nos activités», indique Pascal Chevalier, Président.

A propos de Reworld Media :

Reworld Media est un groupe international en développement sur le marché BtoC via la production de plateformes de contenus, de services et de marques et, sur le marché BtoB via l'édition de solutions AdTech. Le groupe produit d'une part des contenus multi-support (web, print, vidéo, audio, TV) et des services d'abonnements qui sont déployés sur ses 45 marques media propriétaires (Science & Vie, marie france, Maison & Travaux, Auto Plus, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine…) présentes dans 6 univers clés. D'autre part, il développe une offre de monétisation d'audience à forte valeur ajoutée pour les marques annonceurs, comprenant performance, brand content et publicité programmatique. Fondé en 2012, Reworld Media est devenu le leader français des médias thématiques et est classé à la 5ème place du FW500 (classement des entreprises de la Tech française). Le groupe totalise un chiffre d'affaires annuel proforma de 462 M€, est présent dans 11 pays et compte 970 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

[1] Intègre l'acquisition de Mondadori France sur 12 mois