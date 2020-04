23/04/2020 - 09:45

Le groupe Reworld Media annonce la création de Reworld Media TV, son pôle de production et d'édition de chaînes TV linéaires et services SVOD / VàDA*. Doté d'une expertise historique en production audiovisuelle et, déjà producteur exécutif et éditeur de la TV Sport en France, le groupe poursuit sa stratégie de diversification de ses marques media avec le lancement de 3 plateformes vidéo SVOD / VàDA* d'ici l'été.

Une expertise TV éprouvée mise au profit du développement des marques media

Avec une expertise historique en production audiovisuelle depuis le rachat de Sporever (Media365) en 2015, Reworld Media produit déjà avec succès Sport en France, la chaîne du mouvement sportif, lancée depuis près d'un an pour le compte du CNOSF.

Fidèle à sa stratégie de diversification, le groupe met désormais cette expertise TV au profit de ses marques media avec le lancement de chaînes TV thématiques et services SVOD / VàDA*.

Nouvellement créé, Reworld Media TV accueille Anatole Begouen en tant que Directeur des TV payantes multi-thématiques et des offres SVOD, qui dispose de près de quinze ans d'expertise dans la production audiovisuelle et d'une riche expérience entrepreneuriale (cf biographie page 2).

Le développement des plateformes SVOD est mené en partenariat avec Alchimie, spécialiste en services « OTT »** fortement reconnu qui offre notamment un catalogue de programmes de qualité en complément des programmes « frais » produits à l'interne.

“Face au succès des nouveaux modes de consommation TV et, compte tenu de notre savoir-faire audiovisuel, il était évident que les marques media du groupe poursuivent leur extension dans la TV. Ce nouveau déploiement est un complément de valeur aux magazines, sites web et à l'ensemble de la présence de nos marques. Nous sommes particulièrement heureux d'enrichir ainsi l'offre éditoriale de premières marques telles que Guerres & Histoire, Nous Deux et Télé Star en cette période de confinement», précise Guillaume Sampic, Directeur général de Media365, entité audiovisuelle du groupe Reworld Media.

A découvrir ! Guerres & Histoire TV, diffusée depuis 24h et bientôt Nous Deux TV et Télé Star Pl

Guerres & Histoire TV est la première plateforme vidéo par abonnement (SVOD) lancée par Reworld Media TV en complément du magazine et du site Guerres & Histoire dédiés aux « passionnés d'histoire militaire ». Accessible depuis 24h sur guerreshistoire.tv, la chaîne offre une centaine de programmes sélectionnés par la rédaction de Guerres & Histoire et de nombreuses nouveautés tous les mois. On y découvre par exemple cette semaine une longue série sur Napoléon Bonaparte et de multiples sujets tels que « CIA contre KGB : le champ de bataille de Berlin », « Chiite et sunnites : la guerre secret », « Les grands mythes : l'Iliade », « Syrie, les enfants en guerre »,…

Guerres & Histoire TV est proposée au tarif de 4,99€ / mois, sans engagement. Une offre promotionnelle est par ailleurs offerte aux abonnés des magazines Guerres & Histoire et Science & Vie, ces derniers bénéficiant d'une remise de 33% sur tout abonnement d'une durée de 6 mois, soit un abonnement au prix de 19,96 €.

Dans la foulée de ce lancement, Reworld Media TV prévoit la diffusion de Nous Deux TV, chaîne SVOD de « l'hebdomadaire qui porte bonheur » début mai et, le lancement de Télé Star Play, chaîne SVOD du « magazine télé des femmes » mi-mai.

Biographie - Anatole Begouen, Directeur des TV payantes multi-thématiques et des offres SVOD

Agé de 34 ans et passionné par la télévision, Anatole Begouen a commencé sa carrière dans la production audiovisuelle pour des chaines TV à thématique sportive. Il a rapidement pris le virage du digital en assurant le rôle de Responsable Nouveaux Média pour diverses chaines TV. En 2011 il créait son agence qui accompagne les chaines TV (RMC Sport, RMC découverte, BFM TV...) et des opérateurs télécoms (SFR) dans la mise en place de solutions innovantes de consommation et d'usage sur le web, le mobile et l'IPTV. Il contribue au lancement de plusieurs chaines TV thématique. Anatole revend sa société en 2017 à Pixagility où il restera durant 2 années commercialisant et gérant des offres complètes associant Pay TV et service OnDemand, en France et en Côte d'Ivoire.En Décembre 2019, Anatole rejoint Reworld Media, à la direction Media TV dans les équipes de Guillaume Sampic, afin de continuer à développer le pôle TV "Pay Tv" et "SVOD" du groupe.

*SVOD / VàDA : protocole TV en « Subscribtion Voice On Demand » / Service de Vidéo à la Demande par Abonnement

**OTT : norme TV via internet « Over The Top » dite « service par contournement », indépendante de l'intervention d'un opérateur du câble, de la téléphonie ou satellitaire.

A propos de Alchimie :

Alchimie est une plate forme de streaming video. Avec un catalogue de près de 50 000 h de droits provenant de plus de 250 partenaires prestigieux (BBC, France Télé, ZDF, RTVE, Zed, Millimages, etc.) sur toutes les thématiques, Alchimie aide les acteurs de l'audiovisuel à créer de nouvelles chaines TV (Jacques Attali, Nous deux, Army Stories, Think, Poisson Fécond, VaBene, Moods, etc...), à les distribuer à travers plus de 60 plateformes digitales (Tvplayer, Amazon, Orange, Movistar, Samsung, Huawei, etc.) et ainsi générer de nouveaux revenus. Avec des bureaux en France, en UK, en Allemagne, en Espagne et en Australie, Alchimie emploie 120 experts de la technologie, du marketing digital et de l'éditorial et est classé 40ème du FW500 (classement des entreprises de la Frenchtech). www.alchimie.com

A propos de Reworld Media :

Reworld Media est le leader français des médias thématiques (1er éditeur de presse magazine en France, 4ème groupe média thématique dans le Digital (1) et classé à la 5ème place du FW500 (classement des entreprises de la Tech française). Fondé en 2012, le groupe est un acteur international présent dans 11 pays. Il a été précurseur dans la transition digitale d'actifs media et développe aujourd'hui un portefeuille de plus de 40 marques media telles que Dr. Good, Grazia, Marie France, Maison & Travaux, Auto Plus, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, Science & Vie,… Le groupe représente un chiffre d'affaires annuel pro forma de 462 M€ et compte 970 collaborateurs. Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

(1)Sources : OJD - décisionnel OJD - périmètre presse magazine (hors suppléments PQN – PQR). Médiamétrie octobre 2019 - ONE Next 2019 V1