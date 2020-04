08/04/2020 - 08:40

Faisant suite au communiqué du 18 février dernier, REWORLD MEDIA SA annonce ce jour la signature avec des principaux actionnaires de TRADEDOUBLER (1) d'un traité d'apport en nature, sous conditions suspensives, de 5.320.854 actions TRADEDOUBLER représentant 11,59 % du capital et des droits de vote de cette dernière(2) à REWORLD MEDIA sur la base d'une parité d'échange de sept (7) actions TRADEDOUBLER pour une (1) action REWORLD MEDIA.

En contrepartie de cet apport il serait émis 760.122 actions REWORLD MEDIA nouvelles.

Cette opération :

portera la participation de REWORLD MEDIA au capital de TRADEDOUBLER d'actuellement 40,21% à 51,8 % du capital,

entrainera une dilution d'environ 1,45% pour les actionnaires de REWORLD MEDIA.

Cette opération devra faire l'objet d'un rapport d'un commissaire aux apports et est conditionnée à son approbation par l'assemblée générale de REWORLD MEDIA qui interviendra dans les prochains mois.

A noter que :

REWORLD MEDIA détenant plus de 30% du capital et des droits de vote de TRADEDOUBLER suite à une offre publique, REWORLD MEDIA peut, en vertu de la législation suédoise en vigueur, acquérir des actions de la société TRADEDOUBLER sans obligation de faire une offre publique,

Cet accord de principe a été conclu à la suite de discussions initiées par un quelques actionnaires de TRADEDOUBLER mais ne s'adresse en aucun cas à d'autres actionnaires de TRADEDOUBLER et ne constitue en aucun cas une offre aux actionnaires de TRADEDOUBLER.

A propos de Reworld Media : Reworld Media est le leader français des médias thématiques (1er éditeur de presse thématique, 4ème groupe média thématique dans le digital) et classé à la 5ème place du FW500 (classement des entreprises de la Tech française). Fondé en 2012, le groupe est un acteur international présent dans 11 pays. Il a été précurseur dans la transition digitale d'actifs media et développe aujourd'hui un portefeuille de plus de 40 marques média (Dr. Good, Grazia, Marie France, Science & Vie, Maison & Travaux, Auto Plus, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine,…) fédératrices de communautés affinitaires. Reworld Media accompagne les annonceurs dans le développement de leurs marques et de leurs performances via l'activation de multiples leviers de contact avec ses communautés (contenus print & digitaux, vidéo, réseaux sociaux, podcasts, events, affiliation,…). Depuis l'acquisition de Mondadori France en juillet 2019, le groupe représente un chiffre d'affaires annuel pro forma de 462,2 M€ (3) et un EBITDA pro forma de 40,4 M€. Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com Contacts - PCE Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr Paul-Marie Grosse, 33-(0)6 59 97 16 48, pmgrosse@p-c-e.fr investisseurs@reworldmedia.com

(1) Martin BJÄRINGER, Olof Johan Theodor JEANSSON et Richard HELLEKANT et famille.

(2) Le nombre d'actions TRADEDOUBLER concernées a été porté de 4.575.445 à 5.320.854 (soit 9,96% du capital à 11,59% du capital)

(3) Pro forma non audité : rapport annuel 2019 de Reworld Media.