28/01/2021 - 18:50

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS ANNUELS 2020 SUPERIEURS AUX ANTICIPATIONS :

RESULTAT D'EXPLOITATION : 3,1M€ (18% de la Marge Brute)

RESULTAT NET PART DU GROUPE HISTORIQUE : 5,4M€ (x2)

CROISSANCE SOUTENUE AU 1er TRIMESTRE 2021 :

MARGE BRUTE : 5,5M€ en consolidé (+25%) / 4,6M€ à périmètre comparable (+4,5%)

Levallois Perret, le 28 janvier 2021

Le Groupe Qwamplify annonce ce jour ses résultats annuels 2020 audités pour l'exercice clos le 30 septembre 2020. Pour rappel, la société Highten est consolidée à 100% depuis le 2nd semestre 2019, les sociétés La revanche des sites et Meet your data (acquises le 30 avril 2020) depuis le 2nd semestre 2020 et la société Kamden Media (acquise le 12 juin 2020) depuis juin 2020.

Données consolidées auditées normes comptables françaises, en K€ 30/09/2020 30/09/2019 Var. Var. % Chiffre d'Affaires (CA) 25 588 24 967 621 2% Autres produits 1 041 1 302 (261) -20% Achats de matières Autres achats et charges externes (12 613) (11 341) (1 272) 11% Impôts & Taxes (347) (378) 31 -8% Salaires & CS (10 139) (10 091) (48) 0% Autres charges Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 3 531 4 458 (928) -21% en % de la MB 20% 26% DAP (441) (349) (91) 26% Résultat d'Exploitation (REX) 3 090 4 109 (1 019) -25% en % de la MB 18% 24% en % du CA 12% 16% Résultat financier (99) (18) (81) Résultat exceptionnel 3 136 (794) 3 930 IS (916) (725) (192) Résultat des sociétés cédées 369 369 Résultat des sociétés mises en équivalence 604 (604) Résultat net consolidé 5 580 3 177 2 403 76% Intérêts minoritaires (179) (478) 299 Résultat net consolidé part du Groupe (RNPG) 5 401 2 698 2 702 x2 en % de la MB 31% 16% RNPG en € / action 0,96 0,49 0,466 x2

RESULTATS 2020 MEILLEURS QU'ANTICIPES DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE :

L'EBE 2020 dépasse les 3,5M€, en baisse de seulement 21% par rapport à l'exercice précédent. Le REX atteint près de 3,1M€, en recul de 25%, à un niveau de 18% de la MB qui demeure élevé. Le REX s'est significativement amélioré au cours du 2nd semestre à 1,74M€ (+29% vs le 1er semestre) à la faveur :

d'un fort rebond de l'activité au 4 ème trimestre,

trimestre, de la contribution des nouvelles acquisitions,

de la hausse du poids des activités 100% digitales, à plus forte marge au sein du mix d'activités,

des mesures de chômage partiel, permettant aux charges RH de rester stables au cours de l'exercice malgré la croissance du CA et des effectifs liés aux acquisitions.

Fort de ces bons résultats opérationnels, et la cession des titres Bilendi intervenue le 11 février 2020 pour 10,3M€, le résultat net consolidé atteint 5,6M€ (+76%).

Le RNPG est en progression encore plus importante, à 5,4M€ (x2), du fait de :

la baisse des intérêts minoritaires,

d'une moindre dépréciation des écarts d'acquisition du pôle activation par rapport à ce qui était anticipé à la fin du 1er semestre (1,4M€ vs 3M€ anticipés à la fin du 1er semestre).

Ainsi le RNPG par action s'approche de l'euro à 0,96€/action.

STRUCTURE FINANCIERE ENCORE RENFORCEE :

Fort de ce résultat net historique, et d'une augmentation de capital d'1M€ en décembre 2019, les fonds propres du Groupe se sont fortement renforcés à 28,2M€ (+33%).

Le Groupe disposait au 30 septembre 2020, d'une trésorerie de plus de 22,7 M€, en hausse de 9M€. Malgré le Prêt Garanti par l'Etat de 4M€ obtenu en mai 2020, pour garantir sa solidité financière dans un contexte incertain, et les acquisitions auto-financées, la dette financière du Groupe n'a augmenté que de 9,3% à 9,3M€. Ainsi, déduction faite de la trésorerie détenue pour le compte de clients dans le cadre d'opérations marketing en cours, la trésorerie nette propre est passée de -3,5M€ à +3,4M€ en hausse de 6,9M€.

ACCELERATION DE LA CROISSANCE AU 1er TRIMESTRE 2021 (Octobre -Décembre 2020) :

Chiffres non audités en M€ T1 2021 T1 2020 Var % Chiffre d'Affaires consolidé 7,9 6,7 17,9% Chiffre d'Affaires à périmètre comparable* 6,9 6,7 3,0% Marge Brute consolidée 5,5 4,4 25,0% Marge brute à périmètre comparable * 4,6 4,4 4,5% (*) Excepté La revanche des sites, Meet your data et Kamden Media.

La croissance de la Marge Brute du 1er trimestre 2021 s'est légèrement accélérée pour atteindre 25% à 5,6M€ contre +24% au trimestre précédent sur le même périmètre. La croissance organique s'est établie à 4,5% avec une Marge Brute à périmètre comparable de 4,6M€.

L'ensemble des activités a tiré la croissance, y compris le pôle activation, du fait de la dynamique des ventes de biens durables sur lesquels le groupe est bien positionné avec notamment sa plateforme digitale d'offres de remboursement. Le Groupe profite de son positionnement innovant de multi-spécialistes dans un contexte d'accélération de la transformation digitale des annonceurs face à la crise sanitaire.

PERSPECTIVES 2021

Sous réserve des incertitudes liées à la crise sanitaire, le Groupe anticipe une forte croissance de son activité au cours de l'exercice 2021 ainsi qu'une importante progression de ses résultats opérationnels.

QWAMPLIFY : UN FORT ENGAGEMENT RSE

Le Groupe confirme par ailleurs son engagement RSE et annonce avoir gagné 8 points sur sa notation ESG du Gaia Rating, à 68, soit 14 points de plus que la moyenne.

Cédric RENY, PDG et fondateur, déclare : « Après une année particulière et 3 acquisitions réalisées en pleine crise sanitaire, le groupe a démontré, une nouvelle fois, la pertinence de sa stratégie digitale et la résilience de son modèle de forte profitabilité. Le retour à la croissance organique se confirme pour le 2nd trimestre consécutif et devrait s'accélérer encore avec l'intégration de nos offres, la forte demande digitale et le renforcement de la notoriété de Qwamplify sur son marché cible des annonceurs small et medium business. Notre ambition est de faire de notre société le groupe indépendant de référence sur le marché de l'activation digitale. »

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : CA et MB 2ème trimestre et 1er semestre 2021 : 11 mai 2021.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, Display, coregistration, Brand Content, Social Media, analytics) et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 850 annonceurs, dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Léa Nature, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Michelin ou encore Rue du commerce.

Qualifié d' « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME150, est implanté également à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, Finlande, Suède et Norvège. Il a réalisé, au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2020, une marge brute de 17,3 M€ et un chiffre d'affaires de 25,6 M€ (+3%).

CONTACTS : [email protected]

Cédric Reny

PDG et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b

Solène Clément

Directrice Administrative et Financière

https://www.linkedin.com/in/soleneclement-mylittlecfo/





ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME – Indice PEA-PME150

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

Coté sur Euronext Growth Paris