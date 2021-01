26/01/2021 - 18:00

Bilan semestriel au 31/12/2020 du contrat de liquidité QWAMPLIFY

Levallois-Perret, le 26/01/2021

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société QWAMPLIFY (FR0010889386 – ALQWA FP) confié à Louis Capital Markets|Midcap Partners, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2020:

12,510 titres

89,930.60 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 22,827 titres 135,030.45 EUR 215 transactions VENTE 24,382 titres 148,263.50 EUR 209 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14,065 titres

77,396.97 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/03/2020, les moyens suivants ont été mis à disposition :

6,000 titres

120,790.81 Euros en espèce

Par ailleurs, veuillez noter que dans le cadre de l'acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc (lien), le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Achats Vente ALQWA FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 215 22 827 135 030,45 209 24 382 148 263,50 20200701 3 424 2 564,65 1 1 6,15 20200702 2 401 2 406,05 1 1 6,05 20200703 2 391 2 306,95 1 1 5,95 20200706 8 2 131 12 218,05 1 1 5,90 20200707 1 1 5,55 5 1 492 8 611,90 20200708 5 1 431 8 032,70 1 1 5,70 20200709 1 1 5,65 4 1 351 7 784,65 20200710 5 1 401 8 004,35 1 1 5,85 20200713 1 1 5,70 2 197 1 132,70 20200714 1 1 5,75 1 1 5,75 20200715 1 1 5,75 1 1 5,75 20200716 1 1 5,75 1 1 5,75 20200717 1 1 5,75 2 189 1 105,55 20200720 1 1 5,85 1 1 5,85 20200721 1 1 5,85 1 1 5,85 20200722 3 442 2 517,00 1 1 5,85 20200723 1 1 5,60 1 1 5,60 20200724 2 246 1 353,15 1 1 5,65 20200727 1 1 5,55 1 1 5,55 20200728 1 1 5,55 1 1 5,55 20200729 1 1 5,55 1 1 5,55 20200730 1 1 5,55 1 1 5,55 20200731 1 1 5,55 1 1 5,55 20200803 1 1 5,60 1 1 5,60 20200804 1 1 5,55 1 1 5,55 20200805 1 1 5,55 1 1 5,55 20200806 1 1 5,55 4 1 251 7 208,55 20200807 2 401 2 386,05 1 1 6,05 20200810 1 1 6,00 1 1 6,00 20200811 1 1 6,00 1 1 6,00 20200812 1 1 6,00 1 1 6,00 20200813 1 1 6,00 1 1 6,00 20200814 3 581 3 447,05 1 1 6,05 20200817 1 1 5,90 1 1 5,90 20200818 1 1 5,90 1 1 5,90 20200819 1 1 5,90 1 1 5,90 20200820 1 1 5,90 1 1 5,90 20200821 1 1 5,90 1 1 5,90 20200824 1 1 5,90 3 615 3 704,10 20200825 5 1 241 7 200,45 1 1 5,95 20200826 1 1 5,75 2 19 111,95 20200827 1 1 5,90 1 1 5,90 20200828 1 1 5,85 1 1 5,85 20200831 1 1 5,75 6 2 157 13 070,15 20200901 3 591 3 587,65 1 1 6,15 20200902 1 1 6,00 1 1 6,00 20200903 2 95 555,75 1 1 5,85 20200904 1 1 5,85 1 1 5,85 20200907 1 1 5,90 1 1 5,90 20200908 1 1 5,90 1 1 5,90 20200909 1 1 5,85 1 1 5,85 20200910 1 1 5,85 1 1 5,85 20200911 1 1 5,85 1 1 5,85 20200914 1 1 5,90 1 1 5,90 20200915 2 231 1 328,35 1 1 5,85 20200916 4 1 001 5 602,80 1 1 5,80 20200917 1 1 5,55 1 1 5,55 20200918 1 1 5,55 1 1 5,55 20200921 3 551 2 986,55 1 1 5,55 20200922 1 1 5,50 1 1 5,50 20200923 1 1 5,55 1 1 5,55 20200924 1 1 5,55 1 1 5,55 20200925 1 1 5,60 1 1 5,60 20200928 2 214 1 219,70 5 1 871 11 026,10 20200929 1 1 5,70 5 1 921 11 517,70 20200930 3 771 4 490,95 3 901 5 524,45 20201001 4 1 211 7 382,20 1 1 6,20 20201002 3 651 3 829,90 1 1 5,90 20201005 2 421 2 399,85 1 1 5,85 20201006 4 941 5 258,20 1 1 5,70 20201007 1 1 5,60 2 481 2 741,60 20201008 1 1 5,65 2 471 2 708,15 20201009 1 1 5,80 1 1 5,80 20201012 1 1 5,80 1 1 5,80 20201013 1 1 5,80 1 1 5,80 20201014 1 1 5,80 1 1 5,80 20201015 1 1 5,80 1 1 5,80 20201016 1 1 5,80 1 1 5,80 20201019 1 1 5,80 1 1 5,80 20201020 1 1 5,80 1 1 5,80 20201021 1 1 5,75 1 1 5,75 20201022 1 1 5,75 1 1 5,75 20201023 1 1 5,75 1 1 5,75 20201026 1 1 5,75 1 1 5,75 20201027 3 460 2 573,55 1 1 5,60 20201028 4 755 4 084,20 1 1 5,50 20201029 1 1 5,55 1 1 5,55 20201030 1 1 5,55 1 1 5,55 20201102 1 1 5,60 1 1 5,60 20201103 1 1 5,60 2 401 2 305,60 20201104 3 591 3 270,10 1 1 5,60 20201105 1 1 5,55 1 1 5,55 20201106 1 1 5,50 1 1 5,50 20201109 2 81 441,55 1 1 5,55 20201110 1 1 5,55 1 1 5,55 20201111 1 1 5,55 1 1 5,55 20201112 1 1 5,50 1 1 5,50 20201113 1 1 5,50 1 1 5,50 20201116 1 1 5,50 2 404 2 262,30 20201117 2 31 170,60 1 1 5,60 20201118 2 391 2 150,50 1 1 5,50 20201119 1 1 5,50 3 850 4 777,35 20201120 1 1 5,65 1 1 5,65 20201123 1 1 5,60 1 1 5,60 20201124 1 1 5,60 1 1 5,60 20201125 1 1 5,50 1 1 5,50 20201126 1 1 5,55 1 1 5,55 20201127 1 1 5,60 2 45 258,60 20201130 1 1 5,60 5 1 641 9 581,60 20201201 2 321 1 797,65 1 1 5,65 20201202 1 1 5,55 3 780 4 462,80 20201203 2 4 22,55 1 1 5,75 20201204 1 1 5,65 1 1 5,65 20201207 1 1 5,70 2 285 1 667,10 20201208 1 1 5,85 1 1 5,85 20201209 1 1 6,05 5 1 281 7 871,55 20201210 1 1 6,30 4 981 6 346,80 20201211 1 1 6,25 3 517 3 257,05 20201214 1 1 6,30 2 331 2 134,80 20201215 3 686 4 383,25 1 1 6,50 20201216 1 1 6,50 4 891 5 897,50 20201217 2 159 1 025,55 2 311 2 067,95 20201218 2 273 1 788,20 5 951 6 534,60 20201221 8 1 081 7 259,00 1 1 7,00 20201222 3 23 151,85 1 1 6,65 20201223 4 208 1 383,25 1 1 6,70 20201224 5 911 6 042,70 4 711 4 976,70 20201225 0 0 0,00 0 0 0,00 20201228 2 2 13,60 2 2 13,60 20201229 2 990 6 863,50 3 203 1 451,45 20201230 1 1 7,00 9 621 4 400,50 20201231 1 1 7,20 3 161 1 175,20

CONTACTS : [email protected]

Cédric Reny

PDG et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b

Solène Clément

Directrice Administrative et Financière

https://www.linkedin.com/in/soleneclement-mylittlecfo/





ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME – Indice PEA-PME150

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

Coté sur Euronext Growth Paris