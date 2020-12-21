|Détail transaction par transaction
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|jour/heure de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code Identification marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-14T08:04:42.617533Z
|FR0010889386
|6,35
|EUR
|16
|XPAR
|jAj6Af8pAI001510
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-14T11:31:54.340416Z
|FR0010889386
|6,5
|EUR
|212
|XPAR
|jAj6Af8sOo005Ak0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-14T11:32:08.546738Z
|FR0010889386
|6,5
|EUR
|454
|XPAR
|jAj6Af8sP2005Bn0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-14T11:32:08.547079Z
|FR0010889386
|6,5
|EUR
|50
|XPAR
|jAj6Af8sP2005Bw0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-14T11:32:08.547289Z
|FR0010889386
|6,5
|EUR
|96
|XPAR
|jAj6Af8sP2005C50
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-15T08:02:02.529863Z
|FR0010889386
|6,5
|EUR
|8
|XPAR
|jAj6Af9BbG000LO0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-15T08:02:02.530123Z
|FR0010889386
|6,5
|EUR
|392
|XPAR
|jAj6Af9BbG000LX0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-15T08:02:12.388859Z
|FR0010889386
|6,5
|EUR
|108
|XPAR
|jAj6Af9BbQ000Lz0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-15T08:37:35.510854Z
|FR0010889386
|6,4
|EUR
|55
|XPAR
|jAj6Af9C9e003Y40
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-15T08:37:35.554726Z
|FR0010889386
|6,4
|EUR
|43
|XPAR
|jAj6Af9C9e003YD0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-15T12:38:42.822059Z
|FR0010889386
|6,5
|EUR
|26
|XPAR
|jAj6Af9Fv000Aoi0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-15T12:38:42.822304Z
|FR0010889386
|6,5
|EUR
|83
|XPAR
|jAj6Af9Fv000Aor0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-15T12:38:52.952603Z
|FR0010889386
|6,5
|EUR
|170
|XPAR
|jAj6Af9FvA00ApJ0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-16T08:42:05.263781Z
|FR0010889386
|6,5
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6Af9YhY003qM0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-16T09:43:25.074083Z
|FR0010889386
|6,5
|EUR
|40
|XPAR
|jAj6Af9Zet004sx0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-16T09:56:40.906087Z
|FR0010889386
|6,5
|EUR
|80
|XPAR
|jAj6Af9Zrj0054t0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-16T13:40:20.166441Z
|FR0010889386
|6,5
|EUR
|105
|XPAR
|jAj6Af9dMA008nR0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-16T13:40:20.166758Z
|FR0010889386
|6,5
|EUR
|411
|XPAR
|jAj6Af9dMA008na0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-16T13:40:22.207119Z
|FR0010889386
|6,5
|EUR
|140
|XPAR
|jAj6Af9dMD008nj0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-16T15:37:38.661657Z
|FR0010889386
|6,5
|EUR
|3
|XPAR
|jAj6Af9fBg00AOJ0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-17T10:33:09.525049Z
|FR0010889386
|6,5
|EUR
|38
|XPAR
|jAj6Af9wua002an0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2020-12-17T15:35:48.620795Z
|FR0010889386
|6,5
|EUR
|333
|XPAR
|jAj6AfA1dR00A3F0
|CROISSANCE EXTERNE
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en Nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|14/12/2020
|FR0010889386
|828
|6,4971
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|15/12/2020
|FR0010889386
|885
|6,4889
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|16/12/2020
|FR0010889386
|879
|6,5000
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|17/12/2020
|FR0010889386
|371
|6,5000
|XPAR
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 21/12/2020
21/12/2020 - 19:00
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
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- SECURITY MASTER Key : m2lwaZublJecyZxvlp2ba2OWmZhnw5bJa2SclpVuYsiXnJ9pmWxmaMmaZm9nmmxu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : m2lwaZublJecyZxvlp2ba2OWmZhnw5bJa2SclpVuYsiXnJ9pmWxmaMmaZm9nmmxu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.