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  Communiqué de la société QWAMPLIFY du 21/12/2020

  21/12/2020 - 19:00

Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché

Détail transaction par transaction                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-14T08:04:42.617533Z FR0010889386 6,35 EUR 16 XPAR jAj6Af8pAI001510 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-14T11:31:54.340416Z FR0010889386 6,5 EUR 212 XPAR jAj6Af8sOo005Ak0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-14T11:32:08.546738Z FR0010889386 6,5 EUR 454 XPAR jAj6Af8sP2005Bn0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-14T11:32:08.547079Z FR0010889386 6,5 EUR 50 XPAR jAj6Af8sP2005Bw0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-14T11:32:08.547289Z FR0010889386 6,5 EUR 96 XPAR jAj6Af8sP2005C50 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-15T08:02:02.529863Z FR0010889386 6,5 EUR 8 XPAR jAj6Af9BbG000LO0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-15T08:02:02.530123Z FR0010889386 6,5 EUR 392 XPAR jAj6Af9BbG000LX0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-15T08:02:12.388859Z FR0010889386 6,5 EUR 108 XPAR jAj6Af9BbQ000Lz0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-15T08:37:35.510854Z FR0010889386 6,4 EUR 55 XPAR jAj6Af9C9e003Y40 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-15T08:37:35.554726Z FR0010889386 6,4 EUR 43 XPAR jAj6Af9C9e003YD0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-15T12:38:42.822059Z FR0010889386 6,5 EUR 26 XPAR jAj6Af9Fv000Aoi0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-15T12:38:42.822304Z FR0010889386 6,5 EUR 83 XPAR jAj6Af9Fv000Aor0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-15T12:38:52.952603Z FR0010889386 6,5 EUR 170 XPAR jAj6Af9FvA00ApJ0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-16T08:42:05.263781Z FR0010889386 6,5 EUR 100 XPAR jAj6Af9YhY003qM0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-16T09:43:25.074083Z FR0010889386 6,5 EUR 40 XPAR jAj6Af9Zet004sx0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-16T09:56:40.906087Z FR0010889386 6,5 EUR 80 XPAR jAj6Af9Zrj0054t0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-16T13:40:20.166441Z FR0010889386 6,5 EUR 105 XPAR jAj6Af9dMA008nR0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-16T13:40:20.166758Z FR0010889386 6,5 EUR 411 XPAR jAj6Af9dMA008na0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-16T13:40:22.207119Z FR0010889386 6,5 EUR 140 XPAR jAj6Af9dMD008nj0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-16T15:37:38.661657Z FR0010889386 6,5 EUR 3 XPAR jAj6Af9fBg00AOJ0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-17T10:33:09.525049Z FR0010889386 6,5 EUR 38 XPAR jAj6Af9wua002an0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2020-12-17T15:35:48.620795Z FR0010889386 6,5 EUR 333 XPAR jAj6AfA1dR00A3F0 CROISSANCE EXTERNE
                       
Présentation agrégée par jour et par marché                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 14/12/2020 FR0010889386 828 6,4971 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 15/12/2020 FR0010889386 885 6,4889 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 16/12/2020 FR0010889386 879 6,5000 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 17/12/2020 FR0010889386 371 6,5000 XPAR          
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- SECURITY MASTER Key : m2lwaZublJecyZxvlp2ba2OWmZhnw5bJa2SclpVuYsiXnJ9pmWxmaMmaZm9nmmxu
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