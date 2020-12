08/12/2020 - 18:10

COMMUNIQUE DE PRESSE

FORT REBOND DE L'ACTIVITE AU 4ème TRIMESTRE 2020

RETOUR DE LA CROISSANCE ORGANIQUE :

MARGE BRUTE (MB) du 4ème TRIMESTRE : 4,8 M€, +24%

MB ANNUELLE 2020 : 17,3 M€, +1%

RESULTATS ANNUELS : FORTE RENTABILITE ATTENDUE

REX SUPERIEUR A 10% DU CA

Levallois Perret, le 8/12/2020

Le Groupe Qwamplify annonce ce jour ses Marge Brute et Chiffre d'Affaires du 4ème trimestre et de l'année 2020 pour l'exercice clos le 30 septembre 2020, non encore audités. Pour rappel, la société Highten est consolidée à 100% depuis le 2nd semestre 2019. Les sociétés La revanche des sites et Meet your data (acquises le 30 avril 2020) sont consolidées depuis le 2nd semestre 2020 et la société Kamden (acquise le 12 juin 2020) depuis Juin 2020.

Résultats consolidés en M€ 9 MOIS 2020 9 MOIS 2019 Var. T4 2020 T4 2019 Var. TOTAL 2020 TOTAL 2019 Var. Total MARGE BRUTE 12,6 13,2 -6% 4,8 3,9 24,0% 17,3 17,2 0,8% Total CHIFFRE D'AFFAIRES 19,1 19,1 0% 6,5 5,8 12,7% 25,6 24,9 2,8% Résultats à périmètre comparable en M€* Total MARGE BRUTE* 11,4 13,3 -16% 4,4 3,9 11,6% 15,6 17,2 -9,5% Total CHIFFRE D'AFFAIRES* 17,2 19,1 -10% 6,0 5,8 2,7% 23,1 24,9 -7,1%

* hors La revanche des sites, Meet your data et Kamden en 2020 et hors Highten sur 6 mois au S1 2020

La Marge Brute annuelle retrouve une légère croissance par rapport à 2019, à +0,8%, et atteint 17,3 M€. Le Chiffre d'Affaires annuel atteint 25,6M€, en progression de +2,8%. A périmètre comparable, la Marge Brute recule de 9,5% à 15,6 M€ et le chiffre d'affaires de 7,1% à 23,1M€.

L'activité 2020 en croissance résulte de la stratégie engagée et des dernières acquisitions réalisées :

Sur l'exercice, le Groupe démontre la pertinence de sa stratégie digitale malgré le contexte de crise sanitaire qui a significativement impacté son activité dès le 2ième trimestre. Ce modèle digital a démontré une capacité de fort rebond au 4ème trimestre.

Au cours du dernier trimestre, la croissance a notamment été portée par les nouvelles acquisitions et la reprise progressive des activités Médias. Le groupe a également retrouvé le chemin de la croissance organique avec une activité Hors Médias plus dynamique qu'attendue en septembre du fait d'une bonne tendance de vente des marques de biens durables et d'une croissance dans les pays nordiques.

La dynamique retrouvée de l'ensemble des activités devrait s'accélérer au cours de l'exercice 2021, portée par les acquisitions et les synergies entre les leviers Médias mais aussi Hors Médias.

Les résultats annuels seront significativement meilleurs qu'attendus.

Cette forte croissance de la Marge Brute au 4ème trimestre, les croissances externes et les importantes économies réalisées au sein du pôle Hors Médias, permettent d'anticiper des résultats annuels meilleurs qu'attendus.

Le Résultat d'Exploitation (REX) est notamment attendu à un minimum de 10% du Chiffre d'Affaires.

Le Résultat Net (RN), à la faveur de la plus-value enregistrée à la suite de la vente des titres Bilendi en février 2020, est attendu en très forte progression à plus de 15% du Chiffre d'Affaires.

Enfin pour rappel, au 31 mars 2020, le Groupe disposait d'une trésorerie de 16,4 M€, dont 9M€ lui appartenant, en hausse de près de 50% par rapport au 30 septembre 2019. Sa situation de trésorerie nette propriétaire (+3,5M€) lui a permis de poursuivre sa politique d'acquisitions et lui laisse les moyens de saisir des opportunités stratégiques qui pourraient venir compléter ou renforcer ses expertises médias. Le groupe a par ailleurs souscrit en mai 2020 un PGE pour 4M€.

Une actualité extra-financière également dynamique :

Le Groupe vient d'obtenir le renouvellement de son label Entreprise Innovante pour 3 ans auprès de la BPI, reconnaissant le caractère innovant de ses plateformes digitales.

pour 3 ans auprès de la BPI, reconnaissant le caractère innovant de ses plateformes digitales. Qwamplify confirme son éligibilité au PEA PME et annonce son entrée dans l'indice EnterNext PEA-PME 150.

Enfin, le Groupe souhaite également porter à la connaissance du marché la montée au capital récente et significative du fonds Warwyck Phoenix Global Invest qui a déclaré détenir 5% puis 12,48% du capital en octobre 2020.

Cédric RENY, PDG et fondateur déclare : « Notre Groupe a retrouvé une belle croissance organique au cours du 4ème trimestre dans un contexte général qui reste peu lisible. Les dernières acquisitions et la nouvelle organisation commerciale permettent d'accélérer le déploiement de notre stratégie digitale 360°. Avec le contexte sanitaire, la demande en activation digitale est forte sur notre segment de marché small et medium business. Nous démarrons un nouveau cycle de croissance rentable et je reste donc confiant sur nos résultats 2020 et l'accélération de notre déploiement en 2021.»

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Résultats annuels 2020 et MB et CA 1er trimestre 2021 : 28 janvier 2021.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des grandes marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, Display, coregistration, Brand Content, Social Media, analytics), et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 850 annonceurs, dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, LéaNature, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Michelin ou Rue du commerce.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME150, est implanté également à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, en Finlande, en Suède et en Norvège. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2020, une marge brute de 17,3 M€ et un chiffre d'affaires de 25,6 M€ (+3%).

Cédric Reny

PDG et fondateur

Solène Clément

Directrice Administrative et Financière

ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME – Indice PEA-PME150

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

Coté sur Euronext Growth Paris