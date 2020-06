16/06/2020 - 18:45

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2020 :

RÉSULTAT D'EXPLOITATION : 1,3M€ (-36%) SOIT 16% DE LA MARGE BRUTE

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE RECORD A 2,6M€ (+49%)

SITUATION FINANCIERE SOLIDE :

TRÉSORERIE NETTE : +3,8M€ (vs -3,5M€ au 30/09/19)

Levallois-Perret, France, le 16 juin 2020, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour ses résultats pour le 1er semestre 2020 (octobre 2019 – mars 2020) :

Chiffres en milliers d'euros (k€)

S1 2020 S1 2019 Variation Chiffre d'affaires (CA) 12 793 12 483 2,5% Marge Brute (MB) 8 480 8 580 -1,2% en % du CA 66,3% 68,7% Excédent Brut d'exploitation (EBE) 1 562 2 218 -29,6% en % de la MB 18,4% 25,9% Résultat d'exploitation (REX) 1 348 2 112 -36,2% en % de la MB 15,9% 24,6% Résultat courant avant impôts 1 260 2 018 -37,6% Plus-value titres Bilendi 4 780 Amortissement des écarts d'acquisition -3 000 Résultat des sociétés mises en équivalence 291 449 -35,3% Résultat net de l'ensemble consolidé 2 762 2 037 35,6% en % de la MB 32,6% 23,7% Intérêts minoritaires 144 277 -48,0% Résultat net Part du Groupe (RNPG) 2 617 1 761 48,6% en % de la MB 30,9% 20,5% En €uros / action 0,46 € 0,32 € 48,6%

CA PORTÉ PAR L'INTEGRATION D'HIGHTEN ET STABILITÉ DE LA MARGE BRUTE

Le chiffre d'affaires a progressé de 2,5% à la faveur de l'intégration d'Highten pour atteindre 12,8M€. La marge brute est restée relativement stable à 8,5M€ (-1,2%). L'activité du S1 a été marquée par :

une baisse plus forte qu'attendu des campagnes activation en France, (en partie compensée par la hausse de 25% des activités dans les Pays Nordiques)

des activités digitales moins dynamiques (baisse de la durée des soldes notamment) sur un historique particulièrement fort de croissance en 2019 (+31%)

l'impact de la crise du Covid 19 dès le mois de février (tourisme, distribution).

MAINTIEN D'UN FORT NIVEAU DE PROFITABILITÉ

Au cours du 1er semestre 2020 et au regard de l'activité, le résultat d'exploitation baisse de 36,2% à 1,348M€ mais reste à un niveau élevé de 15,9% de la marge brute. Le résultat Net Part du Groupe progresse fortement de 48,6% à 2,617M€.

Le résultat d'exploitation a été principalement impacté par :

la légère baisse de la marge brute

un niveau de dépenses plus élevé qu'au 1 er semestre 2019 (charges Highten, investissements Loyaltic, dépenses marketing)

semestre 2019 (charges Highten, investissements Loyaltic, dépenses marketing) Le renforcement de la force de vente avec le recrutement de 8 commerciaux, notamment liée à la création de l'agence 360° Scale Média.

A l'inverse, le RNPG bondit de 48,6% à la faveur de :

la cession des titres Bilendi pour 10,3M€ intervenue le 11 février qui fait apparaitre une plus-value comptable de 4,8M d'€ sur le semestre,

la montée récente au capital d'Advertise Me pour 15% supplémentaires qui vient réduire les intérêts minoritaires.

Cette forte hausse intervient malgré la décision de déprécier la valeur des fonds de commerce d'activation B2C (Qwamplify activation) née d'un boni de fusion avec l'agence Flexistart; et B2B (Highten) à hauteur de 30%, soit un montant total de 3M€.

STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE – AMÉLIORATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

Le Groupe a très fortement amélioré sa situation financière nette qui repasse positive à +3,8M€ au 31 mars alors qu'elle était négative de 3,5M€ au 30 septembre dernier. Les capitaux propres ont été renforcés de 16% passant de 21,2 à 24,6M€.

En 6 mois, la dette financière a encore été réduite de 31% à 5,9M€. Dans le même temps la trésorerie est remontée à 16,4M€ (+36%) et la trésorerie propre (hors appel de fonds des campagnes de cashbacks) a été multipliée par quasiment 2 passant de 5M€ à 9,7M€.

Par ailleurs, depuis la clôture du semestre, la société a bénéficié d'un PGE (Prêt Garanti de l'Etat) d'un montant de 4 M€.

UNE GESTION ACTIVE DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE COVID 19

Les résultats de l'exercice seront marqués par la baisse d'activité attendue à deux chiffres avec la crise du Covid 19 depuis le mois de mars 2020 et qui devrait perdurer au cours du second semestre.

Cependant, les mesures d'économies et de chômage partiel vont venir atténuer son impact.

Le Groupe pourra aussi compter sur sa forte dynamique de croissance externe avec l'acquisition, réalisée sur fonds propres, de trois nouvelles agences digitales en croissance au cours des deux derniers mois : La Revanche Des Sites en SEO, Meet Your Data en Analytics et récemment Kamden en Social Media et Brand Content. Outre le changement de périmètre, ces sociétés devraient permettre d'accélérer les synergies auprès des clients sur les différentes briques digitales du Groupe.

Avec ces éléments, le Groupe devrait rester rentable au second semestre.

Cédric Reny, Président et fondateur, commente : « Les évènements contextuels (Gilets jaunes, grèves, impacts réglementaires RGPD & Egalim) puis la crise liée au Covid 19 ont impacté notre dynamique retrouvée en 2019. Mais les fondamentaux ont été encore améliorés : l'offre digital du Groupe s'est considérablement renforcée. Les résultats restent élevés. La situation financière du Groupe est excellente et nous a permis de réaliser 3 nouvelles acquisitions audacieuses en temps de crise du Covid 19, montrant ainsi l'agilité et la confiance que nous avons dans notre modèle d'experts digitaux. Nous devrions donc retrouver dès 2021, le chemin de la croissance.»

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Chiffre d'affaires et marge brute T3 : 21 juillet 2020

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des grandes marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, RTB, coregistration, Brand Content, Social Media…), et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 1000 annonceurs, dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Hugavenue, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Certideal ou Rue du commerce.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, en Finlande, en Suède et en Norvège. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2019, une marge brute de 17,2M d'€, en croissance de 9,1% et 4,1M d'€ de résultat d'exploitation.

