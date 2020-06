15/06/2020 - 08:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Troisième acquisition digitale stratégique en 2020:

Kamden Media, agence Social Média & Brand Content

Levallois-Perret, France, le 15 juin 2020, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing confirme une avancée supplémentaire dans son accélération digitale.

Le Groupe s'est porté acquéreur auprès de sa fondatrice et dirigeante Mylène Aboukrat, de 100% de l'agence digitale Kamden Media, experte en Social Media et Brand Content basée à Paris.

Après les acquisitions en avril de l'agence digitale SEO La Revanche des Sites, et de l'agence Web Analytics Meet Your Data, Qwamplify continue sa stratégie de croissance externe active et complète son offre Média avec une nouvelle brique digitale.

KAMDEN DEVIENT LE POLE SOCIAL MEDIA DU GROUPE

La brique Social Media du Groupe sera désormais portée par l'agence Kamden Media, avec laquelle Qwamplify collabore déjà depuis quelques années. L'agence a démontré sa capacité à générer de la croissance au travers de campagnes Social Média et de Brand Content sur les réseaux sociaux de forte qualité et vecteurs de ROI pour les annonceurs. La société rejoindra début 2021 le siège du Groupe à Levallois où se trouve la majeure partie des effectifs digitaux.

Kamden a réalisé environ 850K€ de Chiffre d'Affaires en 2019, en forte croissance, avec une Marge Brute proche de 70% et un résultat d'exploitation positif. Elle prévoit toujours une croissance significative de sa marge brute en 2020, avec la forte audience des réseaux sociaux depuis la crise liée au Covid 19, et donc avec un impact sur l'activité en période de reprise pour les annonceurs.

Cette acquisition est payée pour 80% en numéraire et 20% en titres Qwamplify auto détenus. Elle est financée par la trésorerie de la Société, renforcée récemment par la cession de sa participation dans Bilendi en février 2020 pour un montant brut de 10,3 M d'€. Un complément de prix sur 3 ans sous condition de performance a également été mis en place.

Cédric Reny, Président de Qwamplify, commente : « Qwamplify continue sur sa dynamique offensive. Cette expertise nous manquait fortement et nous sommes très contents et optimistes sur les synergies que nous allons développer avec Kamden Média et nos 600 clients. C'est une brique importante et stratégique pour notre retour à la croissance post crise liée au Covid 19.»

Mylène Aboukrat, fondatrice et dirigeante de Kamden, commente : « Nous sommes très heureux de rejoindre le groupe Qwamplify dont les ambitions et le projet nous ont séduits. Nous sommes convaincus de la pertinence de la stratégie d'accélération digitale du Groupe s'appuyant sur une complémentarité de métiers, et de l'intérêt stratégique de notre expertise Social Media et Brand Content parmi ceux-ci. Nous serons plus forts ensembles pour accompagner les annonceurs pour la reprise, dans laquelle les réseaux sociaux auront un rôle fort à jouer. Le Social Media, en tant que levier de plus en plus plébiscité, sera un atout dans notre croissance et celle du Groupe avec lequel nous avons hâte de développer nos expertises.»

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Résultats du 1er semestre 2020 : 16 juin 2020

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des grandes marques, retailers et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (Emailing, SEA & SMA, SEO, RTB, Coregistration, Web Analytics, Social Media, Brand Content…), et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : La Poste Mobile, Delonghi, Kärcher, Manitou, Sony, Hugavenue, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Certideal ou Rue du commerce.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, en Finlande, en Suède et en Norvège. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2019, une marge brute de 17,2M d'€, en croissance de 9,1% et 4,1M d'€ de résultat d'exploitation.

A propos de Kamden Média

Kamden Média est une agence Social Media et Brand Content qui propulse les marques sur les réseaux sociaux depuis plus de huit ans. Elle développe leur notoriété et crée des relations durables et rentables avec leurs audiences, au travers de ses différentes expertises : la stratégie, la création de Brand Content pour les réseaux sociaux, l'animation de communautés, la gestion de campagnes de Social Ads, et l'influence. Sa compréhension fine des usages des internautes et sa capacité à déceler les tendances et créer des histoires fortes lui ont permis de se démarquer dans un secteur concurrentiel. L'agence a ainsi séduit des clients prestigieux en France comme à l'international, parmi lesquels Optical Center, Pandora, Bureau Vallée, le groupe Léa Nature, Pierre Lannier, la RMN Grand Palais, Cora...

