COMMUNIQUE DE PRESSE

1er Semestre 2020 : CHIFFRE D'AFFAIRES EN CROISSANCE DE 3,2% (12,8M€) ET MARGE BRUTE STABLE A 8,5M€ (-0,5%)

UN 2EME TRIMESTRE IMPACTÉ PAR LA CRISE COVID-19

Levallois-Perret, France, le 12 mai 2020, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour son chiffre d'affaires et sa marge brute pour le 1er semestre 2020 (octobre 2019 – mars 2020) :

Chiffres consolidés en M€ S1 2020 S1 2019 Variation Chiffre d'affaires 12,8 12,5 3,2% CA à périmètre comparable 11,6 12,5 -7,4% Marge Brute 8,5 8,6 -0,5% MB à périmètre comparable 7,9 8,6 -8,6%

Au cours du 1er semestre 2020 et à la suite de la consolidation de Highten (agence digitale BtoB) depuis le 2ème semestre 2019, le chiffre d'affaires consolidé progresse de 3,2% et atteint 12,8 M€. A périmètre comparable, le chiffre d'affaires ressort en baisse de 7,4% à 11,6 M€.

La marge brute est relativement stable avec une légère baisse de 0,5% à 8,5M€. A périmètre comparable, la marge brute recule de 8,6% à 7,9 M€.

UN DEUXIEME TRIMESTRE QUI MARQUE LE DEBUT DE LA CRISE COVID-19

Chiffres consolidés en M€ T1 2020 T1 2019 Variation

T1 T2 2020 T2 2019 Variation

T2 Chiffre d'affaires 6,7 6,3 6% 6,1 6,2 -1% CA à périmètre comparable 6 6,3 -5% 5,6 6,2 -10% Marge Brute 4,4 4,3 2% 4,1 4,3 -4% MB à périmètre comparable 4,1 4,3 -5% 3,8 4,3 -13%





Le 2ème trimestre 2020 a connu une baisse limitée du chiffre d'affaires de 1% (-10% à périmètre comparable) et une marge brute en baisse de 4% (-13% à périmètre comparable) :

Les campagnes digitales ont été impactées par la baisse de la durée des soldes de janvier et par la crise du Covid-19. Dès février 2020, les campagnes ont été arrêtées dans les secteurs du tourisme, des loisirs et du transport aérien, puis les autres secteurs d'activité (distribution, mode, services) ont connu une forte baisse en mars.

Les activités non-médias ont été impactées principalement par l'arrêt planifié de l'activité SDK Mobile, la baisse des investissements des marques dans les promotions en France, et par la crise sanitaire liée au Covid-19. A l'inverse, les pays nordiques ont continué sur une bonne dynamique, avec près de 20% de croissance.

PERSPECTIVES DE RESULTATS DU 1ER SEMESTRE ET PERSPECTIVES 2020

Du fait de ce ralentissement, le Groupe, qui avait investi notamment en recrutement pour accélérer sa croissance, s'attend à un résultat en baisse au cours du 1er semestre. La baisse d'activité devrait également être significative au cours du 3ème trimestre et pourrait se poursuivre sur la fin de l'exercice.

Sur l'ensemble de l'exercice, les résultats opérationnels devraient reculer mais rester positifs. La société rappelle qu'une plus-value comptable sera enregistrée suite à la cession des titres BILENDI, pour 10,3 M€, intervenue le 11 février 2020.

Doté d'une structure financière solide et avec l'obtention d'un PGE (Prêt Garanti par l'Etat) de 4 M€, Qwamplify poursuit sa stratégie de croissance dans le digital avec la réalisation de deux nouvelles acquisitions.

Les sociétés La revanche des sites et Meet your data viennent renforcer le pôle SEO et Analytics du Groupe avec pour objectif d'accélérer le développement de l'offre digitale auprès des 600 clients du Groupe. Pour rappel, ces deux sociétés seront consolidées à partir du 1er avril 2020.

Cédric Reny, Président et fondateur, commente : « La diversité de nos activités nous a permis de plutôt bien résister au deuxième trimestre et donc globalement au premier semestre. Notre solidité financière et les mesures prises doivent nous permettre de passer la crise et nous devrions en sortir renforcés avec nos deux nouvelles acquisitions dans le digital. En effet, le digital restera un levier encore plus stratégique pour les annonceurs en sortie de crise. Nous allons donc poursuivre nos investissements dans ce sens.»

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : résultats du 1er semestre 2020 : 16 juin 2020

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des grandes marques, retailers et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, RTB, coregistration…), et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : La Poste Mobile, Delonghi, Kärcher, Manitou, Sony, Hugavenue, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Certideal ou Rue du commerce.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, en Finlande, en Suède et en Norvège. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2019, une marge brute de 17,2M d'€, en croissance de 9,1% et 4,1M d'€ de résultat d'exploitation.

