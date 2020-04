30/04/2020 - 18:20

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nouvelle accélération des activités digitales du Groupe :

Deux nouvelles acquisitions stratégiques

dans un contexte d'anticipation de sortie de crise sanitaire

Levallois-Perret, France, le 30 avril 2020, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing confirme une avancée significative supplémentaire dans son accélération digitale et annonce avoir fait deux nouvelles acquisitions ce jour. Ces deux rapprochements simultanés interviennent conformément à la stratégie confirmée par le Groupe dans un contexte de crise sanitaire et de baisse des activités historiques.

Le Groupe s'est porté acquéreur auprès de ses fondateurs et dirigeants de :

100% de l'agence digitale La revanche des sites (LRDS), experte en SEO (Search Engine Optimisation, référencement naturel), basée à Lille et,

87,65% de l'agence digitale Meet your data (MYD), experte en web analytics (analyse des ROI d'investissements publicitaires digitaux), également basée à Lille, avec un accord irrévocable pour monter à 100% du capital au plus tard le 31 mars 2021.

Après l'acquisition de l'agence marketing à la performance Advertise Me en 2016, puis de l'agence Search (SEA) et Social Ads (SMA) Adsvisers en 2017, et les créations de l'agence SEO Statum, l'agence RTB Seekr et l'agence digitale 360° Scale Média, le Groupe complète son offre Média avec deux briques supplémentaires en SE0 et Analytics.

Qwamplify consolidera les comptes de ces acquisitions à partir du 1er avril 2020, soit sur l'ensemble de son second semestre 2020 (avril-septembre 2020).

LA REVANCHE DES SITES DEVIENT LE POLE SEO DU GROUPE AU COTE DE SON AGENCE EXISTANTE STATUM

L'acquisition de La revanche des sites sera réglée pour 75% en numéraire et pour 25% en actions auto détenues Qwamplify, faisant ainsi des trois fondateurs et dirigeants, Sylvain Garin (directeur marketing), Sabri Heddadji (directeur commercial) et Benoit Chapron (directeur de production), des nouveaux managers clés du Groupe. Ils sont par ailleurs engagés dans un plan de compléments de prix sur les exercices 2020, 2021 et 2022, qui seront réglés en numéraire (50%) et par versement d'actions Qwamplify (50%), avec pour objectif de développer leur propre croissance et d'accélérer les synergies avec les 500 clients de Qwamplify.

La revanche des sites a réalisé 1,7M€ de chiffre d'affaires en 2019 (en croissance de plus de 8%), avec un EBIT de plus de 15%. A ce stade, elle prévoit toujours une légère croissance en 2020, malgré le contexte de crise sanitaire, le SEO étant une activité de long terme rendue encore plus stratégique pour les marques et les distributeurs avec la fermeture actuelle des points de vente.

MEET YOUR DATA DEVIENT LE POLE ANALYTICS DU GROUPE

Les trois fondateurs de La revanche des sites étaient également actionnaires à hauteur de 75,3% de l'agence Analytics Meet Your Data. Qwamplify a également procédé à l'acquisition de 100% de leurs titres par règlement en numéraire.

De son côté, Romain d'Halluin, le fondateur et dirigeant de Meet your data, qui détenait les 24,7% du capital restant, a cédé la moitié de ses titres, soit 12,35% du capital, acquis par Qwamplify par règlement pour 60% en numéraire et 40 % en actions Qwamplify remises à titre de dation en paiement. L'acquisition du solde (12,35%) interviendra à l'issue de l'exercice 2020. Ce second rachat est assorti d'un accord de versement d'un complément de prix à Romain d'Halluin sous condition de performance de la société sur les exercices 2021 et 2022.

Meet your data a réalisé 425K€ de chiffre d'affaires en 2019, en forte croissance, (x3 vs 2018) avec un EBIT supérieur à 20%. Elle prévoit également une croissance en 2020, la mesure de ROI des investissements digitaux basée sur la data étant un élément essentiel aux pilotages stratégiques des investissements médias. Elle sera un soutien important à l'agence du Groupe Scale média dans l'analyse des datas.

Ces deux acquisitions sont financées par la trésorerie de la Société, renforcée récemment par la cession de sa participation dans Bilendi en février 2020 pour un montant brut de 10,3 M d'€.

Impact de la crise du covid 19.

Le Groupe est fortement impacté par la crise actuelle avec la fermeture des points de vente physiques qui limite largement les ventes de produits de mode et de biens durables, et par le ralentissement des investissements des marques FMCG dans les promotions. De plus, le trimestre avril-juin est traditionnellement un trimestre à forte saisonnalité pour les activités du Groupe, notamment en activation. L'annulation de certains évènements comme l'Euro de football par exemple, a entrainé des annulations de campagnes. De plus, sauf exception, la majorité des clients digitaux a réduit ou suspendu ses campagnes médias (search, emailing, Social ads,…) faute de vente suffisante sur des produits non essentiels, même online.

Le Groupe a mis en place des mesures de chômage partiel qui limitent l'impact de la forte baisse d'activité et a obtenu un pré-accord pour un Prêt Garanti par l'État de 4M d'€.

Aussi, le Groupe, qui a investi significativement au cours de son premier semestre, notamment dans ses effectifs commerciaux, et qui commençait à en récupérer les fruits, s'attend à un impact significatif sur son activité 2020 et donc une forte baisse de ses résultats opérationnels, qui devraient malgré tout rester positifs. Le Groupe rappelle qu'il pourra compter sur une plus-value comptable sur le premier semestre de 4,9M d'€ suite à la cession de ses titres Bilendi le 11 février 2020.

Au regard de sa structure financière solide et de sa stratégie déployée dans le digital, le Groupe reste confiant dans sa capacité à retrouver une croissance rentable à la sortie de cette crise sanitaire.

Cédric Reny, Président de Qwamplify, commente : « Le Groupe est solide financièrement, et je reste confiant dans notre stratégie digitale moyen et long terme qui se renforce avec ces deux nouvelles acquisitions ambitieuses. Cela nous donne des moyens supplémentaires pour retrouver de la croissance plus rapidement en sortie de crise, en particulier si celle-ci dure longtemps. Le SEO et l'Analytics sont des leviers relativement épargnés des baisses d'investissement marketing : le digital va rester un sujet essentiel au cœur de la stratégie des annonceurs. Nous serons donc plus forts avec de nouveaux talents, de nouvelles expertises et un portefeuille clients plus important permettant d'envisager davantage de synergies.»

Sylvain Garin, cofondateur de La revanche des sites, commente : « Nous sommes ravis de rejoindre le Groupe Qwamplify dont la stratégie et le projet nous ont séduits. Nous croyons à ce modèle de pures players digitaux et nous sommes confiants pour amplifier les ventes digitales du Groupe en particulier en SEO qui est notre cœur de métier. Nous aurons un relais supplémentaire à Paris auprès des équipes de Statum, l'agence SEO du Groupe, pour accroître notre rayonnement commercial et notre expertise technique. Nous pensons que le SEO restera un atout décisif dans la croissance du Groupe car c'est le levier digital qui présente le meilleur ROI pour nos clients, y compris en période de crise actuelle.»

Romain d'Halluin, fondateur de Meet your data, commente : « C'est une excellente opportunité pour notre société et je suis ravi de pouvoir apporter notre expertise Analytics au Groupe Qwamplify. Nous avons démontré notre capacité à générer des synergies avec mes actionnaires historiques de la Revanche des sites. Il est évident que nous allons pouvoir amplifier encore notre forte croissance et celle du Groupe, avec la demande exponentielle en Analytics des clients, notamment avec l'agence Scale Média qui s'appuie fortement sur la data pour piloter une stratégie digitale efficace et rentable pour les annonceurs »

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Chiffre d'affaires et Marge Brute du T2 2020 : 12 mai 2020

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des grandes marques, retailers et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, RTB, coregistration…), et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : La Poste Mobile, Delonghi, Kärcher, Manitou, Sony, Hugavenue, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Certideal ou Rue du commerce.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, en Finlande, en Suède et en Norvège. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2019, une marge brute de 17,2M d'€, en croissance de 9,1% et 4,1M d'€ de résultat d'exploitation.

A propos de La Revanche des Sites

La revanche des sites est une agence digitale experte en solutions de référencement naturel (SEO). Depuis 10 ans, elle accompagne les marques, sites e-commerces et distributeurs à diversifier et augmenter durablement les visites de leur site internet provenant des moteurs de recherche.

Basée à Lille sur le pôle EuraTechnologies et Annecy, avec des références reconnues dans le monde entier, la revanche des sites, composée d'une vingtaine d'experts, compte plus d'une centaine de clients à son actif dont Decathlon, Crédit Mutuel, Maxitoys, Sephora, Bébé confort, Grohe ou encore Delhaize en Belgique.

A propos de Meet Your Data

Meet your data est une agence conseil en web analytics. Elle propose son expertise sur tout le spectre de la collecte de données, de la mesure d'audience et de l'optimisation de la conversion (Plan de taggage, Tag Management, Attribution…). Depuis 2015 Meet your data s'est imposée comme un acteur majeur de la webanalytics en France et en Belgique avec plus d'une centaine de clients à son actif : Thalys, Manpower, Crédit Mutuel, Auchan, Volcom ou encore Décathlon. Fondée et basée à Lille Meet your data évolue dans le prestigieux pôle d'excellence et d'innovation d'EuraTechnologies.

