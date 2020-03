31/03/2020 - 18:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Qwamplify confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME

Levallois-Perret, France, le 31 mars 2020, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing confirme répondre à tous les critères d'éligibilité au dispositif PEA-PME précisés par le décret d'application n°2014-283 en date du 4 mars 2014, à savoir un effectif total inférieur à 5 000 salariés, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total bilan inférieur à 2 milliards d'euros et un siège social en France.

Ces critères d'éligibilité sont applicables sur les comptes consolidés de Qwamplify au 30 septembre 2019.

Les investisseurs peuvent continuer à intégrer les actions Qwamplify au sein des comptes PEA-PME, dispositif destiné à favoriser l'investissement en actions et à soutenir le financement des PME et ETI, bénéficiant des mêmes avantages que le PEA classique.

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Chiffre d'affaires et Marge Brute du T2 2020 : 12 mai 2020

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des grandes marques, retailers et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, RTB, coregistration…), et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : La Poste Mobile, Delonghi, Kärcher, Manitou, Sony, Hugavenue, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Certideal ou Rue du commerce.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, en Finlande, en Suède et en Norvège. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2019, une marge brute de 17,2M d'€, en croissance de 9,1% et 4,1M d'€ de résultat d'exploitation.

CONTACTS :

investisseurs@qwamplify.com

Cédric Reny

Président et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b

Carole Fayn

Directrice Administrative et Financière

https://www.linkedin.com/in/carolefayn/



ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

Coté sur Euronext Growth Paris