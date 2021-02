09/02/2021 - 18:00

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce ce jour l'entrée à son capital d'Orient EuroPharma Co. Ltd (OEP).

En septembre dernier, OEP et Quantum Genomics avaient annoncé la signature d'un accord exclusif de licence et de collaboration pour développer et commercialiser le firibastat en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans le prolongement de cet accord, OEP a acquis une participation minoritaire au capital de Quantum Genomics, renforçant ainsi la coopération entre les deux sociétés.

« Cette prise de participation démontre une nouvelle fois la confiance d'OEP dans notre société. Nous sommes très heureux d'accueillir un nouvel actionnaire bénéficiant d'une solide expertise dans l'industrie pharmaceutique et d'un positionnement complémentaire au nôtre. C'est un nouvel atout qui soutient notre stratégie visant à mettre sur le marché une nouvelle classe thérapeutique unique et brevetée mondialement pour le traitement de l'hypertension artérielle résistante/difficile à traiter et l'insuffisance cardiaque, » déclare Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics

OEP a souscrit ce jour à une augmentation de capital réservée d'un montant de 870.000 euros, à un prix de 4,83 euros par action, correspondant à la moyenne des cours pondérée par les volumes des vingt dernières séances de bourse, sans décote associée. Les actions émises sont assorties d'une période de conservation obligatoire (« lock-up ») de 3 ans.

Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris sont prévus le au plus tard le 25 février 2021. Les actions nouvelles sont soumises à toutes les dispositions statutaires et sont assimilées aux actions anciennes. Les actions nouvelles portent jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le même code ISIN FR0011648971 - ALQGC.

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

