Quantum Genomics  

17/12/2020 - 18:00

Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'AMF

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote 07/12/2020 26 672 856(1) Nombre de droits de vote théoriques(2) : 30 094 968 Nombre de droits de vote exerçables(3) : 30 041 153

(1) incluant 4 445 476 actions nouvelles émises le 7 décembre 2020 suite au placement privé organisé auprès d'investisseurs insitutionnels français et internationaux.

(2) après prise en compte des actions bénéficiant d'un droit de vote double et des actions auto-détenues.

(3) déduction faite des actions privées de droit de vote (actions auto-détenues).

