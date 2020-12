16/12/2020 - 08:00

Le groupe Delpharm choisi pour la production de comprimés de firibastat à grande échelle afin de supporter les essais cliniques et futurs besoins commerciaux

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce ce jour avoir signé un contrat stratégique avec Delpharm pour la fabrication des prochains lots cliniques de comprimés de firibastat à l'échelle industrielle et la mise en place des lignes de production des futurs lots commerciaux.

L'efficacité du firibastat, premier candidat-médicament, représentant de la classe des inhibiteurs de l'aminopeptidase A cérébrale, est actuellement évaluée dans un essai clinique international de phase III (étude FRESH) chez des patients hypertendus non contrôlés en dépit d'un traitement comprenant au moins deux classes de médicaments antihypertenseurs dont un diuretique et dans un essai clinique de phase II (étude QUORUM) chez des patients après infarctus du myocarde.

« Nous sommes très heureux de confier la production des futurs comprimés de firibastat à Delpharm dont l'expertise en développement pharmaceutique et les capacités de ses nombreux sites de production en font un des leaders européens du secteur. L'équipe de Delpharm dispose depuis plus de 30 ans d'une solide réputation de producteur de médicaments au service des sociétés et des groupes pharmaceutiques les plus exigeants », a déclaré Fabrice Balavoine, Vice-Président Recherche et Développement de Quantum Genomics.

« Le groupe Delpharm est très fier d'accompagner la société Quantum Genomics dans ses essais cliniques et pour la fabrication des futurs lots commerciaux du firibastat afin d'aider les patients souffrant d'hypertension artérielle résistante ou d'insuffisance cardiaque d'accéder rapidement à ce nouveau traitement prometteur » ajoute Nicolas Ragot, Directeur des Opérations de Delpharm.

A propos de Delpharm

Delpharm est un leader européen de la fabrication et du développement de médicaments en sous-traitance pour les sociétés pharmaceutiques, générant 800 millions d'euros de chiffre d'affaires et détenu à 100% par sa direction. Delpharm exploite 17 usines de fabrication à travers l'Europe et le Canada, fournissant la majorité des formes posologiques disponibles sur le marché, la fabrication de lots cliniques pour les études cliniques de phases 1 à 3 et des services de développement complets.

Des informations supplémentaires sur Delpharm sont disponibles sur www.delpharm.com.

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans). Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

