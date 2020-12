15/12/2020 - 08:00

Quantum Genomics recevra jusqu'à 12,1 M$ de paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) ainsi que des royalties à deux chiffres sur les ventes futures.

Faran recevra une licence exclusive pour développer et commercialiser le Firibastat pour le traitement de l'hypertension difficile à traiter / résistante en Grèce

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante, annonce ce jour la signature d'un accord exclusif de licence et de collaboration avec Faran pour développer et commercialiser le firibastat en Grèce. Cet accord constitue la première étape de la stratégie de partenariat de Quantum Genomics en Europe.

Selon les termes de l'accord, Faran recevra les droits exclusifs de commercialisation du Firibastat pour le traitement de l'hypertension difficile à traiter / résistante en Grèce. En outre, Faran apportera son support à l'étude globale de phase III dans l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante en Grèce.

Quantum Genomics recevra des paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) qui pourront atteindre 12,1 M$ ainsi que des royalties à deux chiffres sur les ventes futures du Firibastat.

Plus de 20 % de la population générale adulte en Grèce souffre d'hypertension. L'hypertension résistante est un trouble courant dont la prévalence est estimée à plus de 10 % dans la population générale hypertendue.

"Faran, qui a été créé il y a 70 ans, est l'un des principaux acteurs en Grèce. Fort de nombreux partenariats de longue date avec des sociétés pharmaceutiques mondiales, Faran se concentre sur huit produits innovants et, grâce à un partenariat élargi, sur cinq autres produits originaux dans le domaine de la cardiologie. Nous avons eu des discussions intensives avec des personnes très expérimentées et nous sommes ravis d'établir un partenariat avec Faran en Grèce", a déclaré Jean-Philippe Milon, directeur général de Quantum Genomics.

« Faran investit et se concentre sur la cardiologie, avec une vision claire pour devenir le leader du marché local. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'établir un partenariat avec Quantum Genomic" a déclaré M. Mario Katsikas, président et directeur général de FARAN S.A..

A propos de Faran

Faran est un laboratoire pharmaceutique grec qui s'est donné pour mission de proposer des médicaments de grande qualité, à haute valeur thérapeutique et dotés d'une technologie innovante. Pour atteindre cet objectif, il élargit chaque jour son horizon grâce à des partenariats internationaux sélectionnés, et à la confiance de la communauté médicale en proposant des solutions thérapeutiques dans un large éventail de maladies en cardiologie, oncologie, hématologie, néphrologie, orthopédie, rhumatologie, endocrinologie et gynécologie.

Les collaborateurs de Faran ont une connaissance approfondie de tous les besoins et spécificités du marché pharmaceutique grec et s'intéressent aux questions de santé qui concernent les citoyens, les professionnels de la santé et les fonds d'assurance.

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

