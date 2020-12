02/12/2020 - 17:40

Quantum Genomics recevra jusqu'à 18,5 M$ de paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) ainsi que des royalties à deux chiffres sur les ventes futures.

DongWha Pharm recevra une licence exclusive pour développer et commercialiser le Firibastat pour le traitement de l'hypertension difficile à traiter / résistante en Corée du Sud

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante, annonce ce jour la signature d'un accord exclusif de licence et de collaboration avec DongWha Pharm pour développer et commercialiser le firibastat en Corée du Sud. Après les deux partenariats signés d'une part pour Taiwan et l'Asie du Sud Est et d'autre part pour la Chine, ce nouvel accord constitue la troisième étape de la stratégie de partenariat de Quantum Genomics en Asie.

Selon les termes de l'accord, DongWha Pharm recevra les droits exclusifs de commercialisation du Firibastat pour le traitement de l'hypertension difficile à traiter / résistante en Corée du Sud. En outre, DongWha apportera son support à l'étude globale dans l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante en Corée du Sud.

Quantum Genomics recevra des paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) qui pourront atteindre 18,5 M$ ainsi que des royalties à deux chiffres sur les ventes futures du Firibastat.

La population souffrant d'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante pour le territoire mentionné est estimée à environ 1 million.

"Situé à Séoul, DongWha Pharm est le partenaire idéal pour lancer le firibastat en Corée du Sud. En 120 ans, DongWha Pharm a mis en place diverses infrastructures, notamment de R&D, de distribution et une forte organisation commerciale proche des leaders d'opinion. Depuis 1970, DongWha Pharm a établi et maintenu des partenariats à long terme avec des entreprises pharmaceutiques mondiales, dont Leo Pharma et Menarini. Nous nous réjouissons de travailler avec DongWha Pharm sur les études cliniques et sur le lancement du firibastat", a déclaré Jean-Philippe Milon, directeur général de Quantum Genomics.

"Nous sommes heureux de signer un contrat exclusif pour le firibastat avec Quantum Genomics. Les inhibiteurs d'Aminopeptidase A et le firibastat représentent une nouvelle classe de médicaments capables de répondre aux besoins non satisfaits des patients souffrant d'hypertension difficile à traiter voire résistante. Ce partenariat s'inscrit dans notre volonté de renforcer le développement de notre pipeline autour de produits innovants et il va nous permettre d'augmenter notre part de marché dans le domaine cardiovasculaire", a déclaré Ki-Whan Park, président et directeur général de DongWha Pharm.

A propos de DongWha Pharm

Première entreprise pharmaceutique coréenne fondée en 1897, DongWha est aujourd'hui la société pharmaceutique la plus reconnue en Corée du Sud. DongWha est une société pharmaceutique à part entière, dotée d'un centre de recherche et développement, d'une usine de fabrication et d'un réseau de vente et de marketing à l'échelle nationale. DongWha a développé des partenariats fiables à long terme avec des entreprises mondiales telles que Leo Pharma, Menarini, Pfizer. En ligne avec ses valeurs DongWha s'est consacré au développement de médicaments innovants.

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

