21/01/2021



Éléments d'analyse de l'activité trimestrielle :

Un chiffre d'affaire au 3 ème trimestre en très légère progression par rapport à celui du 2 ème trimestre.

trimestre en très légère progression par rapport à celui du 2 trimestre. Un redressement de l'activité Print, freiné en fin d'année par les nouvelles mesures de restriction liées à la crise sanitaire.

Une activité Hardware pénalisée par l'attentisme conjoncturel mondial.

Le carnet de commandes au 31 décembre 2020 s'élève à 5,4 M€ (hors Anthem Displays).

Chiffre d'affaires consolidé à 9 mois (1er avril 2020 – 31 décembre 2020)

Cumul : 1er avril – 31 décembre T3 : 1er oct – 31 déc Non audités 9 Mois 9 Mois 3 Mois 3 Mois En M€ 2020-2021 2019-2020 Var. M€ Var. % T3 20/21 T3 19/20 Var. M€ Var. % Activité Print 17,78 25,46 -7,67 -30,1% 6,70 8,39 -1,69 -20,2% Activité Hardware 12,06 15,40 -3,34 -21,7% 4,23 6,41 -2,18 -33,9% Total de la période 29,84 40,86 -11,02 -27,0% 10,93 14,80 -3,87 -26,1% Total à devises constantes 30,27 40,86 -10,59 -25,9% 11,15 14,80 -3,66 -24,7%

L'impact devises est essentiellement lié au ZAR ainsi qu'aux dollars US et canadien.

Le chiffre d'affaires présenté ci-dessus intègre l'activité d'Anthem Displays jusqu'au 23 décembre 2020, date de cession d'une partie de la participation du Groupe dans cette entité, qui n'est donc plus consolidée en intégration globale à compter de cette date (cf communiqué du 28 décembre 2020)

Lors du 3ème trimestre de son exercice 2020-21, Prismaflex International a réalisé un chiffre d'affaires de 10,9 M€, un chiffre légèrement supérieur à celui du trimestre précédent, mais en recul marqué de -26,1% (-24,7% à taux de change constants) par rapport au 3ème trimestre de l'exercice 2019-20. Le Groupe a continué d'évoluer dans un environnement défavorable, compte tenu de la crise sanitaire qui favorise l'attentisme des clients et le report des projets.

L'activité « Print » avait pourtant bien démarré le trimestre en octobre avant de voir son activité à nouveau freinée par la reprise des périodes de confinement, total ou partiel, qui impacte fortement les clients des secteurs événementiels ou de la distribution. Le troisième trimestre a, en revanche, confirmé la bonne orientation des ventes en décoration intérieure (+20% à 1,1 M€ sur le trimestre, +10% à 3,4 M€ sur 9 mois). Au final, le chiffre d'affaires « Print » 9 mois ressort à 17,8 M€ en baisse de -30,1%

L'activité « Hardware » a connu une activité contrastée géographiquement sur le 3ème trimestre. En Europe, la Division n'a pas bénéficié sur ce trimestre de livraisons d'envergure comme l'an passé sur la même période, mais s'est appuyée sur le développement des ventes auprès des collectivités et du retail. Aux États-Unis, les livraisons de la filiale Anthem Displays ont repris courant novembre, à hauteur de 1,2 M€ sur le trimestre, après un premier semestre très faible. Le chiffre d'affaires trimestriel de la division à 4,2 M€ s'inscrit globalement dans la continuité des deux trimestres précédents. Sur 9 mois, l'activité « Hardware » réalise un chiffre d'affaires de 12,1 M€ (dont 1,8 M€ réalisé par Anthem Displays) en recul de -21,7%.

Tendances pour la fin de l'exercice

Le carnet de commandes s'élève à 5,4 M€ au 31 décembre 2020, n'intégrant plus celui d'Anthem Displays, désormais consolidée par mise en équivalence. La visibilité sur le retour à une activité normative reste faible compte tenu des incertitudes sur l'évolution de la pandémie.

Le Groupe indique toutefois que la Division « Print » devrait générer une activité au second semestre supérieure à celle du premier semestre, toujours tirée par le secteur décoration intérieure. Sur la division « Hardware », l'activité n'intégrera plus les ventes d'Anthem Displays et restera de plus impactée au 4ème trimestre par l'attentisme actuel des clients. Le Groupe prépare d'ores et déjà le prochain exercice en travaillant sur des dossiers d'appels d'offres nationaux et internationaux.

Dans ce contexte, Prismaflex continue de bénéficier des mesures d'accompagnement, de veiller activement à la maîtrise de ses coûts et à la préservation de sa trésorerie.





Prochain rendez-vous : Communiqué du chiffre d'affaires annuel 2020-21, le 11 mai 2021 après bourse.





