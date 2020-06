PRISMAFLEX INTERNATIONAL

22/06/2020 - 18:00

Amélioration atténuée par l'impact du Covid-19 sur le 4ème trimestre

Réduction significative de l'endettement net



Principaux éléments de l'exercice 2019-2020

Retour à la croissance (+5%) grâce à une performance solide de l'activité Print et au rebond des ventes de panneaux LED.

(+5%) grâce à une performance solide de l'activité Print et au rebond des ventes de panneaux LED. L'EBITDA redevient bénéficiaire à 2,1 M€ ( 1,3 M€ hors application de la norme IFRS 16 – contrats de location).

( hors application de la norme IFRS 16 – contrats de location). Résultat opérationnel impacté par des charges non courantes de 1,0 M€.

impacté par des charges non courantes de 1,0 M€. Free cash-flow positif de 3,0 M€ sur l'exercice, porté par la hausse de la capacité d'autofinancement et la réduction du BFR.

de 3,0 M€ sur l'exercice, porté par la hausse de la capacité d'autofinancement et la réduction du BFR. Le taux d'endettement net (hors impact IFRS 16) se réduit à 51% des capitaux propres.

Résultats annuels (01/04/2019 – 31/03/2020)

Le Conseil d'Administration de Prismaflex, réuni le 15 juin 2020, a arrêté les comptes de l'exercice 2019-2020. Les procédures d'audit des Commissaires aux Comptes ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis après finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel.

En M€ 31.03.20

12 mois1

30.03.19

12 mois

Variation (M€) (en cours d'audit) Chiffre d'affaires 51,23 48,72 +2,51 EBITDA2 2,10 -0,42 +2,52 Résultat opérationnel courant -0,86 -1,85 +0,99 Résultat opérationnel -1,89 -2,32 +0,43 Résultat financier hors change -0,24 -0,51 Pertes & gains de change / Autres -0,17 -0,09 Résultat courant avant impôts -2,30 -2,92 +0,62 Impôts -0,15 -0,59 Résultat net -2,45 -3,53 +1,09 Résultat net part du Groupe -2,47 -3,25 +0,78 Capacité d'autofinancement 1,55 -0,81 +2,35

1 1ère application de la norme IFRS 16 à compter du 1er avril 2019 sans modification rétrospective pour 2018-2019

2 Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions



Le Groupe enregistre une amélioration sensible de ses résultats lors de l'exercice 2019-2020 avec le retour à la croissance et à un EBITDA bénéficiaire. Comme annoncé fin mars, l'objectif d'un résultat opérationnel courant à l'équilibre n'a pas pu être atteint en raison de la baisse d'activité du 4ème trimestre (-16,9%) dans le contexte de la pandémie Covid-19. Cette dernière a commencé par impacter au début du trimestre l'activité Hardware, en raison de retard sur les approvisionnements asiatiques, puis l'impact s'est étendu en mars sur l'ensemble des activités.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 51,2 M€ en hausse de +5,2% (+2,9% à périmètre constant). Les deux divisions ont contribué à cette croissance.

Le chiffre d'affaires de l'activité Print ressort à 32,3 M€ en hausse de +3,9%, dont 1,4 M€ d'effet périmètre. La dynamique enregistrée après 9 mois d'activité (+10,4%) a été fortement atténuée par le recul du 4ème trimestre. L'activité Hardware renoue avec la croissance (+7,3% à 19,0 M€), grâce à la hausse des ventes de panneaux LED qui compense l'absence d'affaires significatives dans le mobilier urbain.

Porté par la hausse de l'activité et les actions de réductions de coûts et bénéficiant de l'application de la norme IFRS 16 pour 0,8 M€, l'EBITDA est nettement positif à 2,1 M€. Hors IFRS 16, l'EBITDA ressort à 1,3 M€ à comparer à -0,3 M€ lors de l'exercice précédent.

Après dotations aux amortissements et provisions, la perte opérationnelle courante se réduit à -0,86 M€ (vs -1,85 M€ en 2018-2019). L'impact de l'application de la norme IFRS 16 sur cet indicateur est négligeable.

Le résultat opérationnel intègre des charges non courantes de 1,0 M€, liées pour moitié à un litige en propriété intellectuelle aux États-Unis et, pour l'autre moitié, à la dépréciation du goodwill sur la filiale suédoise (impairment test).

Le résultat courant avant impôts ressort à -2,30 M€ incluant un coût de l'endettement financier brut de -0,24 M€ et une perte de change de -0,17 M€.

La perte nette part de groupe s'élève à -2,47 M€, contre -3,25 M€ lors du de l'exercice 2018-2019.

Réduction de l'endettement net

31.03.20 31.03.19 Variation Capitaux propres (incluant minoritaires) 18,86 21,30 -2,44 M€ Dettes financières nettes (hors impact IFRS 16) 9,57 12,06 -2,49 M€ Gearing (hors impact IFRS 16) 51% 57% -6 points



Les fonds propres s'établissent à 18,9 M€ au 31 mars 2020. Les flux de trésorerie générés par l'activité sont en nette progression à 4,5 M€, en raison de la hausse de la capacité d'autofinancement et de la nette réduction du BFR liée à la baisse contrôlée des stocks. Ces flux couvrent largement les investissements liés à l'exploitation (1,5 M€ sur la période). Le free cash-flow ainsi généré a été dédié en grande partie au remboursement de la dette financière.

La dette financière nette, incluant les dettes locatives de 1,9 M€ liées à l'application de la norme IFRS 16 – contrat de location, ressort à 11,5 M€ (9,6 M€ hors IFRS 16 à comparer à 12,1 M€ au 31 mars 2019). Le ratio dettes financières nettes sur fonds propres (gearing) s'établit ainsi à 0,61 (0,51 avant IFRS 16 vs 0,57 en 2019-2018).

Perspectives 2020-2021

L'activité du premier trimestre 2020-2021 (avril-juin) est impactée par le ralentissement économique lié au contexte sanitaire. La baisse d'activité devrait être de l'ordre de 40% par rapport au 1er trimestre 2019-2020 avec un recul plus marqué sur l'activité Print, compte tenu de son exposition à des secteurs durement touchés par la crise, comme l'événementiel, l'affichage et le retail. Le Groupe enregistre toutefois une bonne performance de ses ventes en ligne, notamment sur l'activité décoration. L'activité Hardware, en particulier sur les panneaux LED en Europe, est moins impactée grâce à un carnet de commandes bien orienté et des livraisons aux clients maintenues.

Le Groupe dimensionne en permanence son dispositif de coûts et ses effectifs en recourant aux mesures d'accompagnement pour le travail partiel. La trésorerie a été également renforcée par l'obtention de prêts pour un montant total de 2,8 M€ (dont 1,5 M€ de PGE) auprès des banques des différentes filiales, ce qui permet au Groupe de mener sereinement la sortie de crise.

Depuis la fin des mesures de restrictions, le Groupe relance progressivement son activité dans un contexte économique toujours fragile qui favorise l'attentisme des donneurs d'ordre. La division Print vient toutefois de signer, un contrat exclusif pluriannuel pour fournir au Canada un acteur majeur de l'e-commerce spécialisé dans les produits de décoration intérieure sur le marché de l'Amérique du Nord.

Un nouveau point d'activité sera effectué lors de la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020-2021 le 23 juillet 2020.



Prochain rendez-vous

Communiqué de presse : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020-2021, le 23 juillet 2020 après bourse

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

FABRICANT DE PANNEAUX D'AFFICHAGE ET IMPRIMEUR NUMERIQUE GRAND FORMAT

ISIN : FR0004044600-ALPRI - Reuters : ALPRI.PA – Bloomberg : ALPRI:FP

EURONEXT GROWTHTM

www.prismaflex.com

Contacts :

