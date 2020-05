PRISMAFLEX INTERNATIONAL

14/05/2020 - 18:00

Croissance atténuée par l'impact de la crise Covid-19 au 4ème trimestre

Éléments d'analyse de l'activité sur l'exercice :

L'activité Print réalise un exercice solide, en croissance globale de +4% malgré la baisse sensible des ventes au mois de mars

L'activité Hardware est en progression sur l'ensemble de l'année (+7%), mais a été freinée par les effets de la crise sanitaire au 4 ème trimestre (retard d'approvisionnement de composants, décalage de livraisons chez les clients)

trimestre (retard d'approvisionnement de composants, décalage de livraisons chez les clients) Le carnet de commandes au 31 mars 2020, s'élève à 12,4 M€, soit plus de 3 M€ supérieur à celui du 31 mars 2019

Chiffre d'affaires consolidé 12 mois (1er avril 2019 – 31 mars 2020)

Cumul : 1er avril – 31 mars T4 : 1er janv – 31 mars Non audités 12 Mois 12 Mois 3 Mois 3 Mois En M€ 2019-2020 2018-2019 Var. M€ Var. % T4 19/20 T4 18/19 Var. M€ Var. % Activité Print 32,26 31,04 +1,22 +3,9% 6,80 7,97 -1,17 -14,7% Activité Hardware 18,97 17,68 +1,29 +7,3% 3,57 4,50 -0,93 -20,7% Total de la période 51,23 48,72 +2,51 +5,2% 10,37 12,47 -2,10 -16,9% Total à devises constantes 51,04 48,72 +2,32 +4,8% 10,46 12,47 -2,01 -16,1%

L'impact devises au semestre est essentiellement lié au ZAR ainsi qu'aux dollars US et canadien.

Le développement de la pandémie et des mesures de restrictions dans le monde entier a impacté sensiblement l'activité sur le 4ème trimestre. Sur la période, le Groupe enregistre ainsi un recul de -16,9% de son chiffre d'affaires, qui pèse mécaniquement sur la bonne dynamique constatée depuis le début de l'exercice. Le Groupe clôture ainsi l'exercice 2019-2020 avec un chiffre d'affaires de 51,2 M€, en croissance de +5,2%.

L'activité « Print » réalise un chiffre d'affaires annuel de 32,3 M€ en hausse de +3,9% (-0,7% à périmètre constant). Cette évolution organique s'explique par le recul sur 12 mois de l'activité Décoration (-1,1 M€) lié à la baisse des commandes du principal donneur d'ordre, compensé toutefois en partie par la montée en puissance des ventes e-commerce et d'autres canaux de ventes. Hors décoration intérieure, le chiffre d'affaires annuel « Print » ressort à 28,4 M€ en croissance de +8,9% (+3,4% à périmètre constant). Cette activité est toutefois en retrait significatif de -14,6% au 4ème trimestre en raison de la baisse brutale des commandes clients dans le contexte de la pandémie actuelle, notamment issues des secteurs de l'affichage, du retail ou de l'évènementiel.

Les ventes de l'activité « Hardware » s'élèvent à 19,0 M€ sur 12 mois soit une croissance de +7,3% sur l'exercice. Les panneaux LED ont tiré cette performance en contribuant pour 12,9 M€ soit une hausse de 34,4% par rapport à l'exercice précédent. Elle aurait pu être meilleure sans les perturbations de la crise sanitaire, qui ont d'abord pénalisé les approvisionnements de composants en Asie au début du trimestre, puis retardé la livraison chez les clients à partir du mois de mars en Europe. Le Groupe estime l'impact à près d'1 M€ sur le chiffre d'affaires. Toutefois, aucune commande n'a été annulée et le carnet de commandes reste élevé, reflet de la bonne activité commerciale de l'exercice.

Sur le plan de la rentabilité, l'impact du Covid-19 conduira à une perte opérationnelle courante qui sera comme annoncé fin mars sensiblement réduite par rapport à celle de l'exercice précèdent.

Tendances 2020-2021

L'activité commerciale et industrielle reste logiquement ralentie par le contexte actuel sur le début d'exercice, en particulier sur l'activité Print. Le chiffre d'affaires du premier trimestre de cette activité sera ainsi en net recul. La levée progressive des restrictions devrait permettre une amélioration graduelle du niveau des commandes au cours des prochaines semaines, avec cependant des disparités par pays dépendantes de la situation économique locale. L'activité Hardware, devrait être, moins impactée grâce à un carnet de commandes bien orienté, en particulier sur la vente de panneaux LED.

Dans ce contexte inédit le Groupe veille à préserver sa trésorerie et vient d'obtenir auprès de ses banques des Prêts Garantis par L'Etat d'un montant total de 1,5 M€, ce qui lui permet de préparer sereinement la sortie de crise. Par ailleurs, le Groupe accompagne activement cette reprise et adapte en permanence son dispositif de coûts et ses effectifs en recourant notamment aux mesures d'accompagnement pour le travail partiel. La vigueur de la reprise conditionnera la capacité du Groupe à rattraper le retard pris au premier trimestre sur les 9 mois suivants de l'exercice. Un nouveau point sera effectué lors de la publication des résultats annuels le 22 juin 2020.



Prochains rendez-vous :

Publication des résultats annuels 2019-2020 :

Communiqué le 22 juin 2020 après bourse et conférence téléphonique le 23 juin 2020



