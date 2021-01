26/01/2021 - 08:00

PREDILIFE ANNONCE LA SIGNATURE D'UN PARTENARIAT AVEC L'INSTITUT FRANCAIS DU SEIN à Paris VIIème

Extension de notre offre dans des centres de références en France

Paris, France, le 26 janvier 2021, 8h – CET - PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, est heureuse d'annoncer le partenariat avec l'Institut Français du Sein à Paris pour la mise en place d'une consultation d'évaluation du risque de cancer de sein. Cette signature renforce la position de leaders de PREDILIFE auprès des centres d'excellence dans la prise en charge du cancer du sein en France.

L'Institut Français du Sein, un centre de référence du cancer du sein

Composé d'une équipe pluridisciplinaire de spécialistes de renommée internationale, l'Institut Français du Sein, c'est :

un centre exclusivement dédié aux maladies du sein

un accès privilégié à l'innovation thérapeutique et aux technologies de pointe

une prise en charge de qualité de ses patientes dans un délai n'excédant pas 7 jours ;

MammoRisk®, un test complétant l'offre de médecine prédictive proposé à l'Institut Français du Sein.

L'Institut Français du Sein utilise depuis sa création les signatures génomiques dans une volonté de diminuer drastiquement les indications de chimiothérapie. La mise en route d'un programme de dépistage adapté au risque individuel, basé sur une consultation spécifique et sur l'utilisation du test MammoRisk®, permet d'envisager une personnalisation du suivi avec des examens d'imagerie de fréquence spécifique. L'âge du dépistage radiologique est également adapté aux résultats du test. Ces nouvelles consultations seront placées sous la responsabilité des chirurgiens Myriam Deloménie, et Daniel Zarca, et de l'oncologue Marc Spielmann.

Le test prédictif MammoRisk®, développé en collaboration avec l'institut Gustave Roussy et le Breast Cancer Screening Consortium aux États-Unis est le premier test commercialisé en France intégrant des données cliniques, d'imagerie et de génétique. Il permet d'évaluer la probabilité de développer un cancer du sein invasif dans les 5 ans, chez les femmes dès 40 ans et de proposer un programme de dépistage et de suivi adapté en fonction de ce risque.

« Nous sommes très fiers d'avoir été retenu par l'Institut Français du Sein qui est une référence dans le traitement du cancer du sein. Cette signature s'inscrit pleinement dans notre stratégie de mettre en place des partenariats avec les centres de référence en France et en Europe » déclare Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.

Contacts

Relations Investisseurs

PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

Pierre Verdet

Directeur Général Délégué

[email protected]

Relations Presse

CAPVALUE

01 80 81 50 00

Institut Français du Sein

Myriam Deloménie

[email protected]

A propos de l'Institut Français du Sein

L'institut Français du Sein est un centre expert dans la prise en charge du cancer du sein avec des médecins spécialistes de renommée internationale, exclusivement dédiés au traitement des maladies du sein. Ces médecins ont été formés dans les meilleurs centres de référence et sont auteurs de nombreuses publications scientifiques. La politique de l'Institut Français du Sein est basée sur une prise en charge de qualité, rapide et innovante. Chaque soin est personnalisé pour chaque patiente.

Pour en savoir plus : www.ifsein.com

https://www.ifsein.com/post/la-consultation-d-analyse-du-risque-%C3%A0-l-institut-fran%C3%A7ais-du-sein-mammorisk

https://www.ifsein.com/post/institut-fran%C3%A7ais-du-sein-pr%C3%A9vention-d%C3%A9pistage-et-analyse-du-risque-mammorisk

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie...

PREDILIFE vise dans un premier temps à commercialiser en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein.

Pour en savoir plus : www.predilife.com