18/01/2021 - 18:00

Confirmation d'une collaboration scientifique avec le Dr Joseph Monsonego, fondateur et Directeur Scientifique d'EUROGIN (European Research Organisation on Genital Infection and Neoplasia)

Paris, France, le 18 janvier 2021, 18h – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, est heureuse d'annoncer l'extension de sa technologie au cancer du col de l'utérus.

Le cancer du col de l'utérus touche aujourd'hui près de 3 000 femmes chaque année en France et enregistre plus de 1 000 décès. Près de 30 000 lésions précancéreuses sont diagnostiquées chaque année et ce sujet mobilise les femmes (environ 6 millions de frottis sont réalisés chaque année).

L'objectif de ce projet est d'estimer grâce à des outils d'Intelligence Artificielle le risque des patientes à partir de données virologiques, moléculaires et morphologiques. Cette évaluation permettra de mieux cibler les populations à risque pour ajuster la prévention et réduire ainsi la mortalité de cette pathologie.

« Après le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus est la première extension de notre offre à d'autres pathologies. Nous sommes heureux de collaborer avec un des leaders d'opinion les plus renommés de ce domaine. Nous allons poursuivre les travaux pour élargir notre offre de prédiction à l'ensemble des principales pathologies » déclare Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de Predilife.

