17/12/2020 - 17:30

San Antonio Breast Cancer Symposium

L'Hôpital Américain de Paris et Predilife

ont présenté les résultats d'une consultation de risque du cancer du sein avec MammoRisk



Paris, 17 Décembre 2020 - Predilife – 17h30 CET (FR0010169920, ALPRE), société qui développe des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, et l'Hôpital Américain à Paris, ont dévoilé au San Antonio Breast Cancer Symposium les résultats d'une étude, obtenus sur une cohorte de 175 patientes qui ont suivi la consultation de risque de cancer du sein mise en place au Women's Risk Institute de l'Hôpital Américain de Paris avec MammoRisk, le test de prédiction de risque de cancer du sein pour les femmes dès 40 ans.

Sur 175 patientes âgées de 39 à 70 ans :

25 % des femmes ont révélé un risque plus élevé que la moyenne de développer un cancer du sein , qui justifierait un dépistage plus intensif (une mammographie annuelle au lieu d'une mammographie tous les deux ans comme préconisé aujourd'hui )

, qui justifierait un dépistage plus intensif (une mammographie annuelle au lieu d'une mammographie tous les deux ans comme préconisé aujourd'hui ) Parmi elles, 27 % sont âgées de 40 à 49 ans, tranche d'âge pour laquelle il n'existe aujourd'hui aucune recommandation de dépistage.

Breast cancer risk assessment combined with a polygenic risk score in the general population for personalized screening M. SAGHATCHIAN1, M. ABEHSERA1, R. SIGAL1, E. GAUTHIER2, V. HELIN2, L. VILLOING-GAUDE3, C. REYES3, A. RAPINAT3, D. GENTIEN3, L. GOLMARD4, D. STOPPA-LYONNET4

1American Hospital of Paris, Neuilly-sur-Seine, FRANCE, 2Predilife, Villejuif, FRANCE, 3Institut Curie, Paris, FRANCE, 4Institut Curie Hospital/Paris Descartes Sorbonne-Paris-Cité University/INSERM U830, D.R.U.M. team, Paris, FRANCE

Pour le Professeur Mahasti Saghatchian, chef de l'unité d'onco-sénologie de Hôpital Américain de Paris et responsable du Women's Risk Institute, oncologue médicale, membre du Comité de pathologie mammaire de Gustave Roussy, qui a mené l'étude : « Le dépistage organisé permet de détecter des cancers plus tôt et de sauver des vies. Mais il peut aussi passer à côté de cancers plus graves d'intervalle, qui surviennent entre deux mammographies ou ceux qui surviennent avant 50 ans. L'apport du score polygénique (PRS), associé à l'analyse de la densité mammaire et des autres facteurs de risque importants, est majeur pour détecter précocement les tumeurs. On observe que près de la moitié des femmes sont reclassées une fois le résultat du score PRS obtenu. Et cette bascule est assez bien répartie : 50 % des patientes à risque passent dans une catégorie de risque inférieure et 50 % dans une catégorie supérieure. Il est important pour le médecin de connaître ces informations le plus tôt possible, pour mettre en place un suivi personnalisé de la patiente, ce dès 40 ans ».

À propos de MammoRisk®

MammoRisk® permet au médecin de proposer à chacune de ses patientes, dès 40 ans, d'évaluer son risque de développer un cancer du sein à 5 ans et d'établir un programme de suivi personnalisé. Le test est basé sur trois piliers : les données cliniques de la patiente (âge, antécédents familiaux, biopsie mammaire), la densité mammaire, évaluée à partir des examens mammographiques, un score polygénique qui résulte de l'analyse des polymorphismes associés à un risque de cancer du sein, issu d'un test salivaire (polygenic risk score ou PRS). MammoRisk® s'inscrit de façon simple et rapide dans le protocole d'un dépistage classique au cours d'une mammographie.

A propos de l'Hôpital Américain de Paris et du Women's Risk Institute - www.american-hospital.org

Créé en 1906, l'Hôpital Américain de Paris est un établissement privé à but non lucratif reconnu d'utilité publique, qui a pour mission de délivrer le meilleur des pratiques médicales françaises et américaines à ses patients français et internationaux. L'Hôpital Américain de Paris offre une expertise globale, alliant les technologies d'investigation les plus innovantes, les moyens de traitement les plus pointus et une prise en charge sur mesure sur un seul et même site, ce qui permet aux patients de bénéficier d'une prise en charge personnalisée dans des délais très courts. L'Hôpital Américain de Paris bénéficie d'une double reconnaissance française et américaine en matière de qualité des soins par la Haute Autorité de Santé et par The Joint Commission selon les normes appliquées aux États-Unis. L'Hôpital Américain de Paris est le 1er établissement de santé français pour la mesure de la « satisfaction patients » parmi les établissements publics et privés assurant concomitamment des activités de médecine, chirurgie et obstétrique*. L'Hôpital Américain de Paris propose une approche innovante à destination des femmes à partir de 40 ans, sans antécédent de cancer du sein : le programme « Women's Risk Institute » (l'institut du risque) pour évaluer le risque individuel de cancer du sein et proposer un programme de dépistage et de prévention sur mesure. L'objectif principal du Women's Risk Institute réside dans l'identification du risque individuel de chaque femme de développer un cancer du sein, pour lui proposer une stratégie de dépistage personnalisée et un programme de prévention pour corriger les facteurs de risques auxquels elle est exposée.

(*Données 2017 et 2018, pour tous les patients hospitalisés +48h au sein de l'Hôpital Américain de Paris et qui ont répondu à un questionnaire administré par la Haute Autorité de Santé).

À propos de Predilife - www.predilife.com

Predilife (Euronext Growth Paris : ALPRE), est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle associe des techniques médicales éprouvées (tests génétiques, imagerie médicale...) à des modèles mathématiques exploitant des données statistiques. Predilife commercialise en Europe et aux États-Unis Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein et DenSeeMammo, un outil logiciel de mesure de la densité mammaire. Predilife est en charge de l'évaluation du risque de cancer du sein dans l'étude européenne de référence MyPeBS, promue par Unicancer et financée par l'Europe, dont l'objectif principal est de comparer le dispositif actuel de dépistage organisé - basé sur le seul critère de l'âge - à une nouvelle stratégie de dépistage basée sur le niveau de risque de chaque femme (programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 - convention de subvention n ° 755394).

