16/11/2020 - 09:00

Communiqué de presse

PREDILIFE ANNONCE SA COLLABORATION avec la LILT

- Ligue italienne pour la lutte contre le cancer du sein –

Lancement d'une consultation de risque de cancer du sein avec le test MammoRisk

Milan, Italie - Paris, France, le 16 novembre 2020 9h CET – (PREDILIFE Euronext Growth Paris : FR0010169920 – ALPRE). La Ligue italienne pour la lutte contre le cancer du sein - LILT – de Milan et Predilife, société pionnière dans le développement et la commercialisation de solutions innovantes de prédiction de risque pour une médecine personnalisée, annoncent aujourd'hui leur partenariat dans le cadre de la mise en place d'une consultation de risque du cancer du sein, avec MammoRisk

Cet accord vise à mettre MammoRisk , le test de prédiction de risque du cancer du sein de Predilife, à disposition des femmes italiennes de 40 à 60 ans, pour évaluer leur risque de développer un cancer du sein, dans les 5 ans.

Initiée à l'occasion d'Octobre Rose, par les Dr Catherine Depretoo radiologue et coordinatrice et le Directeur Gianfranco Scaperrotta, responsable radiologie et sénologie de l'institut Tumori di Milano, la consultation de risque de développer un cancer du sein avec MammoRisk a reçu un vif succès de la part des médecins et des femmes milanaises. Elle a été largement soutenue par des personnalités influentes mobilisées dans le dépistage personnalisé des cancers du sein. (lien video)

Pour Dr Scaperrotta : « J'observe depuis 20 ans de pratique médicale au sein de la LILT que le risque de développer un cancer du sein n'est pas le même pour toutes les femmes. J'ai réalisé que nous devions concentrer nos efforts sur le dépistage personnalisé. En Italie, nous sommes les premiers à avoir démarré ce projet pilote avec MammoRisk. Nous avons l'ambition d'étendre graduellement le programme à toutes les cliniques. Le parcours coordonné par le Dr Catherine Depretto, sera géré par une équipe médicale dédiée de la LIT. »

Pour Stéphane Ragusa, Président fondateur de Predilife : « Cette collaboration avec la « LILT Milan Monza Brianza », l'une des plus importantes en Italie, nous ouvre la voie aux autres ligues locales du pays. Le cancer en Italie touche 53 000 nouveaux cas par an et entraîne 12 000 décès. Les médecins soutiennent les solutions de dépistage personnalisé fiables et innovantes, pour les femmes dès 40 ans ».

MammoRisk développé en collaboration avec Gustave Roussy et le Breast Cancer Screening Consortium aux Etats-Unis, est le premier test commercialisé intégrant des données cliniques, d'imagerie et de génétique. Il permet d'évaluer la probabilité de développer un cancer du sein invasif dans les 5 ans, chez les femmes dès 40 ans et de proposer un programme de dépistage et de suivi adapté en fonction de ce risque.

À propos de la LILT https://www.legatumori.mi.it/

À propos de Predilife - www.predilife.com

Predilife (Euronext Growth Paris : ALPRE), est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle associe des techniques médicales éprouvées (tests génétiques, imagerie médicale...) à des modèles mathématiques exploitant des données statistiques. Predilife commercialise en Europe et aux États-Unis Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein et DenSeeMammo, un outil logiciel de mesure de la densité mammaire. Predilife est en charge de l'évaluation du risque de cancer du sein dans l'étude européenne de référence MyPeBS, promue par Unicancer et financée par l'Europe, dont l'objectif principal est de comparer le dispositif actuel de dépistage organisé - basé sur le seul critère de l'âge - à une nouvelle stratégie de dépistage basée sur le niveau de risque de chaque femme.

www.predilife.com