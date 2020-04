29/04/2020 - 19:30

PrediLife : résultats annuels 2019

Paris, France le 29 Avril 2020 à 19h30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth Paris – FR0010169920 – ALPRE), société qui développe des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2019, arrêtés par le conseil d'administration du 28 avril 2020. Les procédures d'audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes.

Stéphane Ragusa, Fondateur et Président Directeur Général de PrediLife déclare :

« L'année 2019 a permis le début du lancement de la nouvelle génération du test MammoRisk grâce à des partenariats avec des institutions permettant d'intégrer un score polygénique issu d'un test salivaire : l'institut Curie pour l'Europe et Precision Genetics aux Etats-Unis.

Ces partenariats ont été signés en milieu d'année, ce qui a permis de contracter avec des médecins à l'automne, avec des prescripteurs à Paris, Versailles, Toulouse ou Bruxelles. Une vingtaine de médecins sont aujourd'hui en capacité de prescrire ces tests et les ventes ont été croissantes jusqu'en mars 2020.

L'automne a aussi vu le lancement de l'essai clinique européen MyPebs sur 85 000 femmes dans lequel Predilife est en charge de l'évaluation du risque de cancer du sein. Ce projet financé à hauteur de 12M d'euros par l'Union Européenne constitue une rampe de lancement marketing et assoit notre crédibilité médicale grâce aux partenariats qu'il officialise avec Gustave Roussy, Cambridge et une vingtaine d'autres institutions.

La crise du Covd-19 a momentanément monopolisé toutes les énergies du monde de la santé. Dans ce contexte, pour contribuer à l'augmentation des capacités nationales de tests PCR du Coronavirus nous avons mis à disposition de l'Institut Curie nos matériels d'extraction ADN. Notre chaîne de production est donc momentanément à l'arrêt mais devrait redevenir fonctionnelle dans quelques semaines.

Compensant cet arrêt temporaire, cette crise présente pour nous de nombreux aspects favorables :

- l'élargissement de la téléconsultation est une opportunité à saisir car nos tests peuvent être réalisés sans examen clinique. C'est un outil que nous intégrons actuellement à notre offre et qui peut élargir considérablement le nombre de patientes adressées, en France et à l'étranger ;

- les financements destinés au secteur de la santé vont aussi être augmentés, ce qui devrait favoriser la prise en charge de ces tests par les pouvoirs publics et les assurances ;

- les allocations d'investissement en santé vont logiquement s'accroître ce qui permettra de financer plus facilement nos extensions géographiques ;

- la pandémie actuelle replace au centre des débats les thèmes du dépistage et des tests prédictifs, ce qui va sensibiliser tous les acteurs : patientes, médecins, medias…

Le Covid-19 a fait 200 000 morts dans le monde à l'heure actuelle alors que le cancer du sein cause 600 000 décès chaque année. Ces chiffres permettent de rappeler les enjeux de notre domaine, médicaux et économiques. Notre offre est aujourd'hui à la pointe mondiale et elle doit nous permettre d'être un acteur de référence de la médecine prédictive, d'abord dans le cancer du sein et ensuite dans d'autres pathologies. »

Information financière sélectionnée au 31 décembre 2019

En € 2019 2018 Chiffre d'affaires 22 872 16 886 Autres produits d'exploitation 2 191 55 372 Charges d'exploitation (2 447 715) (2 427 716) Résultat d'exploitation (2 422 652) (2 355 458) Résultat net (2 102 200) (2 371 004) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 297 640 1 485 722

Au cours de l'exercice 2019, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 23 k€.

La perte d'exploitation s'est élevée à – 2 422 k€ au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 contre une perte d'exploitation de – 2 355 k€ au cours de l'exercice précédent. La perte nette de l'exercice 2019 s'élève ainsi à – 2 102 k€ contre une perte nette de – 2 371 k€ pour l'exercice 2018.

Au 31 décembre 2019, la position de trésorerie du Groupe s'élevait à 297 640 euros contre 1 486 k€ l'exercice précédent.

La société a depuis réalisé un Placement privé de 1,7ME en février 2020 qui lui assure au moins 12 mois de trésorerie.

