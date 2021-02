15/02/2021 - 08:00

Groupe POUJOULAT : Activité du 3ème trimestre

Bonnes perspectives pour la fin d'exercice 2020/2021

Paris, le 15 février 2021 à 8h00

L'activité du Groupe Poujoulat est en retrait sur les 9 premiers mois de l'exercice de 6,4%.

L'activité Conduits de cheminée a confirmé son redressement malgré un mois de novembre perturbé par le deuxième confinement et les restrictions qui l'accompagnaient.

L'activité Cheminées industrielles connaît, quant à elle, un ralentissement consécutif à la baisse du niveau de commandes observée au printemps dernier. Des mesures d'économies et d'optimisation sont mises en œuvre dans cette branche d'activité.

Enfin, l'activité Bois énergie est en retrait à cause de températures très douces en novembre et en décembre. Le marché du granulé reste très concurrentiel tandis que l'on observe une très bonne dynamique sur les ventes de bois bûche et de bois d'allumage.

Chiffre d'affaires consolidé 99-02 / comparatif 99-02

Activités par branche Du 1er avril au 31 décembre 2020

Du 1er avril au 31 décembre 2019

Variation

Conduits de cheminée



Cheminées industrielles



Bois Energie



TOTAL



98 404



22 483



55 442



176 330

107 514



22 843



57 982



188 339 8,5% 1,6% 4,4% 6,4%

Des perspectives très positives pour le quatrième trimestre

Le mois de janvier et le début du mois de février s'annoncent très encourageants. L'activité construction neuve, malgré la crise sanitaire, résiste bien tandis que la dynamique des projets de rénovation énergétique est très bonne en ce début d'année 2021. Les ventes de bois énergie sont également très bien orientées.