09/12/2020 - 15:30

Depuis 2008, le Groupe Poujoulat a entamé une diversification de ses activités vers la commercialisation de biocombustibles haute qualité (granulés de bois, bûches densifiées, bois bûches). Après la mise en service de deux premières unités de production de bois de chauffage dans l'Indre et dans la Loire, le groupe annonce le démarrage de son usine en Haute-Saône qui permettra de doubler la production de bois de chauffage sous deux ans.

Installée sur une friche industrielle (une ancienne filature) à Demangevelle en Haute-Saône, l'usine Bois-Factory 70 produit du bois de chauffage haute performance (écorcé, calibré et séché). Certifiées NF biocombustibles solides, ces produits permettent aux utilisateurs de bois énergie de disposer d'un combustible adapté aux appareils modernes et performants (labellisés Flamme Verte) et répondent ainsi aux enjeux de la qualité de l'air.

Le site, d'une surface de dix hectares, est implanté au coeur d'un massif forestier peuplé d'essences feuillues parfaitement adaptées aux exigences de la combustion. La première tranche d'investissements représente 20 millions d'euros (génie civil, machines-outils, chaudière biomasse et premier séchoir).

Une seconde tranche d'investissement, de 6 millions d'euros, s'engagera à compter du début de l'année 2021 pour permettre la montée en charge de l'usine. Cette seconde tranche a bénéficié d'une aide du plan de relance au titre du « Fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires » porté par la Préfecture de département et la Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté. Le site a, par ailleurs, été soutenu par le fonds chaleur de l'ADEME dès 2015 pour ses investissements permettant d'alimenter le process de séchage.

A moyen terme, l'unité de production de Haute-Saône fournira 150 000 stères de bois certifiés, 20 000 m3 de bois d'allumage et 10 000 tonnes de bûches densifiées, permettant de doubler la capacité de production du groupe. L'usine comptera une quarantaine de salariés et participera à la dynamisation de la filière forêt-bois de la région avec près de 150 emplois indirects.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe, déclare : « Nous nous inscrivons, avec cet outil, dans le sillon tracé par la Programmation pluriannuelle de l'énergie, à savoir : développer le bois énergie domestique moderne et performant. Pour ce faire, le groupe propose des biocombustibles de toute nature ayant les performances requises pour que cohabitent chauffage au bois et amélioration de la qualité de l'air. Avec le déploiement des appareils modernes labellisés Flamme Verte « 7 étoiles », nos produits répondent aux exigences d'une excellente hygiène de combustion. Notre offre de bois de chauffage certifié est d'ores et déjà un succès, la croissance est au rendez-vous. »

Le Groupe Poujoulat, entreprise de taille intermédiaire familiale, réalise un chiffre d'affaires de près de 250 millions d'euros. Sa branche Bois-énergie, qui représente 32% de l'activité du groupe, commercialise annuellement 400 000 tonnes de biocombustibles haute performance sous les marques Crépito et Woodstock