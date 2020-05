15/05/2020 - 08:30

Le chiffre d'affaires du groupe sur l'exercice clos le 31 mars 2020 a progressé de plus de 4 % pour s'établir à 242 millions d'euros. La fin de l'exercice, marquée par la crise sanitaire du COVID 19, a impacté de manière très différente les trois activités du groupe.



Chiffre d'affaires de POUJOULAT SA - (en milliers d'euros)

Du 1er avril 2019

au 31 mars 2020 Du 1er avril 2018

au 31 mars 2019 Variation FRANCE 100 486 103 731 - 3.1% EXPORT 7 629 7 746 - 1.5% TOTAL 108 115 111 477 - 3.0%





Chiffre d'affaires du groupe consolidé - IFRS - (en milliers d'euros)

Du 1er avril 2019

au 31 mars 2020 Du 1er avril 2018

au 31 mars 2019 Variation CONDUITS DE CHEMINEE 135 415 138 438 -2.2% CHEMINEES INDUSTRIELLES 29 857 29 910 -0.2% BOIS ENERGIE 76 486 63 610 +20.2% TOTAL 241 758 231 958 +4.2%



Concernant la branche Conduits de cheminée, l'activité s'est arrêtée à partir de la mi-mars avec la mise en place du confinement, faisant perdre une quinzaine de jours de chiffre d'affaires. En effet, les grandes surfaces de bricolage et les négoces matériaux ont été contraints à la fermeture par la crise sanitaire et l'arrêt des chantiers. Hors COVID 19, la branche Conduits de cheminée aurait connu une activité en légère progression.



Pour la branche Cheminées industrielles, malgré un début d'exercice en retrait, l'activité s'est améliorée au fur et mesure de l'exercice. Le dernier trimestre a été très dynamique par rapport à

l'exercice précédent (+20%). Les effets du COVID 19 ont été moins impactants que pour la branche Conduits de cheminée.



Enfin, la branche Bois énergie a connu une hausse d'activité de 20%. Cette performance est incontestablement très au-dessus de la moyenne du marché dans la mesure où la douceur exceptionnelle de l'hiver météorologique a réduit fortement les besoins de chauffage.

Malgré cette fin d'exercice perturbée, le groupe POUJOULAT attend un résultat en nette amélioration par rapport à l'exercice précédent.

Concernant l'exercice en cours et la crise liée au COVID 19 :

Tout d'abord, il faut noter que l'activité sur le mois d'avril a été fortement impactée par la crise sanitaire mondiale. La baisse du chiffre d'affaires consolidé se situe autour de 55% et est nettement plus marquée en France qu'à l'international. Sur la première quinzaine du mois de mai, le groupe mesure une amélioration sensible avec la levée de la plupart des confinements en Europe et la réouverture des commerces.

Dans ce contexte, des mesures de chômage partiel ont été mises en place. Une demande de Prêt Garanti par l'Etat (PGE) est en cours et a fait l'objet de pré-accords. Le PGE viendra compléter des lignes de crédit d'ores et déjà sécurisées. En tout état de cause, le groupe dispose d'un bilan solide qui va lui permettre de faire face au choc économique et répondre sereinement à la reprise d'activité à venir.

L'activité de la branche Bois énergie est dans ses objectifs et s'inscrit donc dans une perspective de croissance forte. Le carnet de commandes de la branche Cheminées industrielles est largement supérieur à celui de l'an dernier à la même époque. La branche Conduits de cheminée aura, en revanche, besoin de plus de temps pour rétablir son niveau normal d'activité.

A ce stade, il semble donc prématuré de donner des perspectives d'activité pour 2020/2021.

La production dans le secteur de la construction neuve devrait, en effet, connaitre un recul en 2020 de l'ordre de 15 à 20% mais la rénovation énergétique, dans ce contexte, devrait pouvoir soutenir l'activité chauffage.

Les Pouvoirs Publics ont réaffirmé la volonté de fonder la relance notamment sur la dynamique de la transition énergétique et le verdissement des équipements de production d'énergie dans l'habitat. Les outils mis en place (prime rénovation, CEE et coup de pouce, …) produiront leurs effets courant du second semestre de l'année 2020.

Enfin, compte-tenu du contexte sanitaire, le groupe POUJOULAT arrêtera ses comptes au cours d'un conseil d'administration le 6 août prochain en décalage de quelques semaines par rapport aux habitudes des années précédentes.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du groupe POUJOULAT, déclare « Au regard des perturbations exceptionnelles de la fin de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé est satisfaisant. Le groupe continue de tirer pleinement profit de sa stratégie de diversification, de sa montée en puissance dans le secteur des énergies renouvelables et de son ancrage international. Je salue l'ensemble des collaborateurs qui se sont adaptés à ce contexte sans précédent et qui sont, désormais, prêts pour un redémarrage rapide. »