Secteur ICB : 65103035 - Services de traitement et d'élimination des déchets

(Euronext Paris - Compartiment C)

22/02/2021 - 18:00

2018, 2019, 2020, depuis 3 ans, PIZZORNO Environnement figure sur le podium des entreprises du secteur de l'environnement dans le classement annuel des meilleurs employeurs de France du magazine économique Capital.

Chaque année, le magazine Capital établit le palmarès des 500 meilleurs employeurs de France. Réalisée par l'institut Statista, cette enquête reflète le ressenti des collaborateurs d'une entreprise mais également des salariés des sociétés concurrentes dans un même secteur d'activité. Elle a été menée auprès de 2 100 entreprises de plus de 500 salariés de 32 secteurs d'activités différents.

Pour la troisième année consécutive, PIZZORNO Environnement figure dans le trio de tête des entreprises du secteur de l'environnement. Après cette année 2020 marquée par la COVID-19, ce classement revêt une importance particulière pour Frédéric Devalle, Directeur Général du Groupe « dès le début de la pandémie nous avons eu à cœur de garantir la sécurité de tous nos collaborateurs que ce soit sur le terrain ou dans les fonctions administratives. Je remercie l'ensemble de nos équipes pour l'engagement et le professionnalisme dont elles ont fait preuve dans la réalisation de leurs missions de salubrité publique au service des collectivités, des territoires et de leurs habitants. »

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur majeur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires.

Le Groupe emploie près de 3 000 personnes et traite plus d'1,8 millions de tonnes de déchets sur ses installations de valorisation et de traitement.

PIZZORNO Environnement accompagne ses clients sur l'ensemble des métiers du déchet : collecte, nettoiement, centre de tri, incinération, enfouissement.

La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'y inscrit de façon volontariste.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

