Secteur ICB : 65103035 - Services de traitement et d'élimination des déchets

(Euronext Paris - Compartiment C)

08/01/2021 - 18:00

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PIZZORNO Environnement (FR0010214064 – GPE FP) confié à Louis Capital Markets|Midcap Partners, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2020 :

9 527 titres

55 733,51 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 5 681 titres 109 855,60 EUR 215 transactions VENTE 3 547 titres 68 300 20 EUR 155 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7 393 titres

92 023,34 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 28/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

8 224 titres

87 807,04 Euros en espèce

Par ailleurs, veuillez noter que dans le cadre de l'acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc (lien), le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur majeur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires.

Le Groupe emploie près de 3 000 personnes et traite plus d'1,8 millions de tonnes de déchets sur ses installations de valorisation et de traitement.

PIZZORNO Environnement accompagne ses clients sur l'ensemble des métiers du déchet : collecte, nettoiement, centre de tri, incinération, enfouissement.

La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'y inscrit de façon volontariste.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement

Maria de VIA CARROZZA

Directeur Financier

[email protected]

Tel. : 04 94 50 50 50 Relations analystes / Investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

[email protected]

Tel. 01 53 67 36 77 Relations Presse

ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

[email protected]

Tel. 01 53 67 36 93







ANNEXE