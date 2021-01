19/01/2021 - 18:00

Calendrier financier 2021

Pharmasimple communique les nouvelles dates de son calendrier financier pour l'année 2021.

Publications Dates Chiffre d'affaires annuel 2020 Jeudi 25 février 2021 Résultats annuels 2020 Mercredi 14 avril 2021 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 Mercredi 12 mai 2021 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021 Mercredi 28 juillet 2021 Résultats semestriels 2021 Mercredi 13 octobre 2021 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 Mercredi 10 novembre 2021

Prochaine publication : Chiffre d'affaires d'annuel 2020 : le jeudi 25 février 2021, après Bourse.

Contacts :

Société

Michael Willems

[email protected]

Communication

Gilles Broquelet

01 80 81 50 01

[email protected]