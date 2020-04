28/04/2020 - 07:30

Pharmasimple accélère ses approvisionnements

en produits de prévention Covid-19 en diversifiant ses sources

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 28 avril 2020, 7h30 – Pharmasimple SA, (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS), acteur majeur de la parapharmacie en ligne en France et au Benelux, annonce avoir mis en place un nouveau partenariat avec Air Belgium pour s'approvisionner directement en Chine en oxygénateurs et masques de protection chirurgicaux et FFP2.

Avec la poursuite d'une forte demande de produits de prévention Covid-19, consécutive aux exigences d'un déconfinement progressif des populations pour les prochains trimestres, Pharmasimple a décidé d'accélérer ses approvisionnements en affrétant la totalité d'un avion de ligne, reconfiguré pour l'occasion en avion-cargo, qui lui permettra de réaliser des rotations dédiées et ce directement depuis la source de production.

Le premier avion a déjà décollé pour Shanghai et devrait être de retour en Belgique au milieu de cette semaine. La société a obtenu les accords nécessaires pour assurer le dédouanement de sa cargaison qui devrait donc arriver à son centre logistique rapidement.

Cette première opération génèrera un chiffre d'affaires supplémentaire très important pour Pharmasimple et sera répétée aussi souvent que nécessaire pour répondre à la demande de la clientèle BtoB notamment.

Contacts :

Société

Michael Willems

michael@pharmasimple.com

Communication

Gilles Broquelet

01 80 81 50 01

gbroquelet@capvalue.fr