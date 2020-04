20/04/2020 - 07:30

Information sur l'actionnariat de Pharmasimple au 17 avril 2020

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 20 avril 2020, 7h30 – Pharmasimple SA, (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS), acteur majeur de la parapharmacie en ligne en France et au Benelux, informe la communauté financière sur l'évolution de son actionnariat.

Le Groupe a été averti par Monsieur Martin Genot, agissant au nom d'un groupe d'investisseurs spécialisés dans l'e-commerce que ce dernier a franchi à la hausse le seuil des 20% du capital de Pharmasimple et détient 21,5% du capital de la société.

Il est rappelé que Monsieur Michael Willems, qui avec sa famille est le premier actionnaire du Groupe avec 24,5% du capital, avait renforcé sa participation lors des dernières augmentations de capital de décembre 2019. En tant que Président Directeur Général, il assure le management de Pharmasimple et est pleinement impliqué dans sa croissance.

Les deux fonds wallons historiques SRIW et IMBC continuent d'accompagner le développement de Pharmasimple avec une participation à hauteur de 11,9%.

