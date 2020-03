30/03/2020 - 07:00

Renforcement de la gouvernance de Pharmasimple

Nomination de Martin Genot au Conseil d'Administration

Recrutement d'un nouveau Chief Operating Officer (COO)

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 30 mars 2020, 7 h - Pharmasimple SA, (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS), acteur majeur de la parapharmacie en ligne en France et au Benelux, annonce l'arrivée de Martin Genot comme nouvel Administrateur aux côtés de Michael Willems et Thibault Claes représentant le fonds Wallon SRIW.

Martin Genot est un acteur expert de l'e-commerce. Ancien COO de Photobox jusqu'en 2007, il a participé au succès de Motoblouz, leader européen de la vente d'accessoires moto sur internet, puis monté "l'usine digitale" du Groupe Zannier, N°1 du vêtement pour enfants en France. Martin Genot est également un investisseur actif en tant que président de deux fonds d'entrepreneurs, lui permettant ainsi de mobiliser ses réseaux sur des chantiers stratégiques ou d'excellence opérationnelle.

Pour rappel, Martin Genot est monté avec son groupe d'entrepreneurs à hauteur de 18,4% du capital de Pharmasimple.

Pour faire face à la forte croissance de ses commandes dans un contexte d'urgence sanitaire qui frappe actuellement l'Europe, Pharmasimple a décidé de renforcer sa Direction opérationnelle avec la nomination de Didier Pêtre, Directeur opérationnel (COO).

Sales manager chez Beiesdorf pendant plus de 10 ans puis Field sales manager OTC chez Qualiphar, Didier Pêtre possède une solide expérience dans le management opérationnel.

Sa mission chez Pharmasimple sera prioritairement consacrée au suivi des process opérationnels et du bon déroulement des opérations quotidiennes dans les équipes.

Michael Willems, Président-directeur général de Pharmasimple déclare : " Avec la nomination de Martin Genot au Conseil d'Administration et le renforcement du management opérationnel, toutes les équipes de Pharmasimple sont aujourd'hui alignées pour répondre au besoin immédiat du marché et satisfaire les attentes légitimes du public dans ce contexte d'urgence sanitaire."

