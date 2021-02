(Euronext Paris - Compartiment C)

19/02/2021 - 14:00

Le Groupe PASSAT, concepteur et leader historique de la vente assistée par l'image, intensifie son partenariat avec ECHELON US dans le secteur de la pratique de l'activité physique et sportive à domicile.

Via sa filiale américaine PNG DEVELOPMENT.INC, le Groupe PASSAT entre au capital de ECHELON HOLDINGS.LLC, à hauteur de 2,3%, pour 3 000 000 USD.

Les deux partenaires nourrissent de fortes ambitions dans ce secteur qui répond à une attente grandissante des consommateurs.

Prochaine communication : Résultats annuels 2020, le 27 avril 2021, avant Bourse.

Le groupe PASSAT, en bref…

Passat est l'expert de la vente assistée par image.

Le groupe propose aux grandes chaînes de distribution en France de véritables espaces de vente clé en main (corners vidéo). Grâce à son parc d'appareils vidéo, Passat vend des produits grand public répartis en 8 gammes.

Le groupe Passat est constitué de : Passat S.A.(France), Echelon Fit SAS, Passat Espagne, Passat Portugal, Passat USA. PNG Development.inc.

Les titres sont cotés sur le compartiment C d'Eurolist by Euronext Paris

Code ISIN : FR0000038465 - Code Bloomberg : PASS FP- Code Reuters : PASS.PA

Retrouvez toute l'actualité financière et corporate du Groupe sur : http://www.passat.fr/informations-investisseurs.html

