20/11/2020 - 07:00

PASSAT SA, concepteur et leader historique de la vente assistée par l'image, se diversifie et s'engage dans une activité nouvelle centrée autour de la pratique de l'activité physique et sportive à domicile. Ce nouveau concept associera plateforme communautaire digitale et machines connectées.

Pour mener à bien ce projet ambitieux, PASSAT s'allie avec un partenaire américain prestigieux, novateur et expert de cet univers, ECHELON US qui connait aujourd'hui sur ce secteur un succès retentissant outre-Atlantique.

Afin de déployer cette solution innovante sur la France, le Bénélux, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, le cabinet Guillemin Flichy, Maître Matthieu BRINGER, est intervenu, pour le compte de PASSAT SA, afin de construire le partenariat avec ECHELON US et constituer la joint-venture ECHELON FIT SAS.

Les deux partenaires nourrissent de très fortes ambitions autour de ce projet qui répond à une attente grandissante des consommateurs. Le lancement commercial est attendu dans les prochaines semaines.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires annuel 2020, le jeudi 11 février 2021, avant Bourse.

Le groupe PASSAT, en bref…

Passat est l'expert de la vente assistée par image.

Le groupe propose aux grandes chaînes de distribution en France de véritables espaces de vente clé en main (corners vidéo). Grâce à son parc d'appareils vidéo, Passat vend des produits grand public répartis en 8 gammes.

Le groupe Passat est constitué de : Passat S.A.(France), Passat Espagne, Passat Portugal, et Passat USA.

Les titres sont cotés sur le compartiment C d'Eurolist by Euronext Paris

Code ISIN : FR0000038465 - Code Bloomberg : PASS FP- Code Reuters : PASS.PA

Retrouvez toute l'actualité financière et corporate du Groupe sur : http://www.passat.fr/informations-investisseurs.html

VOS CONTACTS

Jean-Luc AJASSE

Directeur Administratif et Financier

01 30 08 24 40

[email protected]