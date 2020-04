28/04/2020 - 18:00

Communiqué de presse

Paris, le 28 avril 2020

INFORMATIONS FINANCIERES AU PREMIER TRIMESTRE 2020

Chiffre d'affaires consolidé

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PAREF s'élève à 10,3 M€ pour le 1 er trimestre 2020. Il se compose de : Revenus locatifs bruts en hausse de 20% grâce à l'acquisition des étages dans la Tour Franklin, compensée par les cessions réalisées en 2019 et l'impact du projet de restructuration The Go ; Commissions de gestion en hausse de 31% par l'augmentation de l'actif sous gestion des fonds gérés pour compte de tiers et notamment les revenus provenant de la plateforme PIM Italy acquise au 3 ème trimestre 2019 ; Commissions de souscription en baisse de 21% provenant d'un ralentissement marqué de la collecte dans le contexte du Covid-19.

Chiffre d'affaires (en M€)1 31/03/2019 31/03/2020 Evolution en % Revenus locatifs bruts[1] 1,9 2,2 + 20% Commissions (gestion et souscription) 9,0 8,1 - 10% -dont commission de gestion 1,9 2,5 + 31% -dont commission de souscription 7,1 5,6 - 21% Total 10,8 10,3 - 4%

Faits marquants sur l'activité au premier trimestre 2020

PAREF a continué à gérer activement ses actifs et a notamment : Signé un nouveau bail sur l'immeuble le Gaïa en février 2020 sur une surface de 1 751 m² et avec une période ferme de 9 ans. Le taux d'occupation de cet actif est désormais porté à 64% ; Signé la vente définitive de 3 actifs détenus par PAREF situés à Meythet, Saint-Etienne et Thyez le 2 avril 2020 pour un montant total net vendeur de plus de 3 M€, soit en ligne avec la dernière valeur d'expertise.

L'activité de gestion pour compte de tiers présente une collecte brute de 57 M€ sur le 1er trimestre 2020, principalement sur les fonds SCPI Novapierre Allemagne 2, Interpierre France et Novapierre Résidentiel. Un ralentissement important de la collecte a été constaté à partir de mi-mars 2020 s'expliquant par l'impact du Covid-19.

« L'activité du 1er trimestre 2020 confirme la résilience du modèle du Groupe PAREF dans cet environnement conjoncturel particulier. L'ensemble des mesures prises par le Groupe ont permis de protéger nos collaborateurs et de garantir la poursuite de nos activités et services auprès de nos clients et actionnaires. C'est avec l'ensemble des collaborateurs du Groupe, que nous remercions chaleureusement pour leur engagement au quotidien, que nous continuerons à déployer notre stratégie et ainsi limiter les impacts du Covid-19. »

Antoine Onfray – Directeur Général Délégué

Agenda financier

7 mai 2020 : assemblée générale mixte

31 juillet 2020 : résultats semestriels

A propos du Groupe PAREF

PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (0,2 Md€ de patrimoine au 31 décembre 2019) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1,6 Md€ de fonds gérés au 31 décembre 2019), société de gestion agréée par l'AMF et PAREF Investment Management (0,4 Md€ au 31 décembre 2019).

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR

Plus d'informations sur www.paref.fr

[1] Hors charges récupérées, hors le Gaïa consolidé par mise en équivalence